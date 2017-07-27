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    Лишение гражданства Саакашвили: на Майдане в Киеве собирают вече

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    Исход генацвале: Саакашвили лишили гражданства (183)

    (обновлено: )65290
    Сообщается, что митинг пройдет не в поддержку экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили, который накануне был лишен украинского гражданства, а против произвола власти.
    Майдан Незалежности
    УНИАН

    КИЕВ, 27 июл — РИА Новости Украина. Партия экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили "Движение новых сил" объявила о проведении вече в Киеве на Майдане Незалежности в четверг.

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    Напомним, бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, который также был главой Одесской ОГА, лишился украинского гражданства. Как стало известно в среду, указ об аннулировании украинского паспорта подписал президент Украины Петр Порошенко. Ранее Саакашвили заявлял, что после утраты грузинского гражданства у него нет другого гражданства, кроме украинского.

    "Собираемся завтра в 13:30 на Майдане. Не за Саакашвили! А против их произвола, против того, что они цинично плюют нам всем в лицо и показывают, что наши с вами права для них — ничто", — говорится в сообщении в Facebook.

    Пост партии "Движение новых сил"

    Также сообщается, что акция протеста пройдет без политических флагов.

    Напомним, в четверг в центре Киева также пройдет крестный ход УПЦ МП.

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