Названа фамилия задержанного экс-прокурора ГПУ

КИЕВ, 26 июл — РИА Новости Украина. Экс-прокурором Генеральной прокуратуры Украины, которого в аэропорту "Борисполь" задержали детективы Национального антикоррупционного бюро Украины, оказался бывший старший следователь по особо важным делам Генеральной прокуратуры Дмитрий Сус.

Ранее его уволили за то, что он не внес в декларацию информацию о жилье и автомобиле.

"Сус забыл указать в анкете добродетели авто премиум класса Audi Q7 стоимостью более 900 тысяч грн, что, как выяснили журналисты, принадлежало его 85-летней бабушке", — сообщает Украинская правда.

Читайте также: Матиос идет на войну. ГПУ выступает против экс-министра по всем фронтам

Издание также напоминает, что в августе прошлого года произошло столкновение между сотрудниками ГПУ и детективами НАБУ, осуществлявших наружное наблюдение за Сусом.

Во вторник, 25 июля, в аэропорту "Борисполь" детективы НАБУ и прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) задержали бывшего заместителя начальника Департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики — начальника управления по расследованию уголовных производств в сфере экономики ГПУ. Пресс-служба НАБУ не указывала его фамилию.