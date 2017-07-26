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    Политика

    Названа фамилия задержанного экс-прокурора ГПУ

    (обновлено: )136
    По данным СМИ, задержанным оказался бывший старший следователь по особо важным делам ГПУ Дмитрий Сус. Его уволили за то, что он не внес в декларацию данные о жилье и автомобиле.
    Экс-прокурор ГПУ Дмитрий Сус. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 26 июл — РИА Новости Украина. Экс-прокурором Генеральной прокуратуры Украины, которого в аэропорту "Борисполь" задержали детективы Национального антикоррупционного бюро Украины, оказался бывший старший следователь по особо важным делам Генеральной прокуратуры Дмитрий Сус.

    Ранее его уволили за то, что он не внес в декларацию информацию о жилье и автомобиле.

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    "Сус забыл указать в анкете добродетели авто премиум класса Audi Q7 стоимостью более 900 тысяч грн, что, как выяснили журналисты, принадлежало его 85-летней бабушке", — сообщает Украинская правда.

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    Издание также напоминает, что в августе прошлого года произошло столкновение между сотрудниками ГПУ и детективами НАБУ, осуществлявших наружное наблюдение за Сусом.

    Во вторник, 25 июля, в аэропорту "Борисполь" детективы НАБУ и прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) задержали бывшего заместителя начальника Департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики — начальника управления по расследованию уголовных производств в сфере экономики ГПУ. Пресс-служба НАБУ не указывала его фамилию.

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