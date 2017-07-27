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    В Кремле назвали неинтересной тему лишения Саакашвили украинского гражданства

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    Как отмечается, Песков заявил об отсутствии в Кремле интереса к теме лишения украинского гражданства экс-президента Грузии и бывшего губернатора Одесской области в Украине Михаила Саакашвили.
    Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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    МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил об отсутствии в Кремле интереса к теме лишения украинского гражданства экс-президента Грузии и бывшего губернатора Одесской области в Украине Михаила Саакашвили.

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    "Это не является предметом интереса Кремля", — сказал Песков журналистам в четверг.

    В среду миграционная служба Украины сообщила, что президент Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. Как заявлял член коллегии МВД Украины Антон Геращенко, Генпрокуратура Грузии предоставила украинской стороне информацию, которую Саакашвили скрыл при получении украинского гражданства.

     

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