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    Коломойский о лишении Саакашвили гражданства: позорное пятно на репутации Украины

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    Исход генацвале: Саакашвили лишили гражданства (183)

    (обновлено: )15031
    По мнению Игоря Коломойского, еще более позорным является то, что, несмотря на стремление в Европу, реализовано это (лишение гражданства -Ред.) в "лучших" советских традициях.
    Игорь Коломойский. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 27 июл – РИА Новости Украина. Олигарх Игорь Коломойский раскритиковал решение президента Петра Порошенко лишить Михаила Саакашвили гражданства Украины. Его слова приводит "ТСН".

    Михаил Саакашвили. Архивное фото
    УНИАН
    Уже не украинец. Порошенко лишил Саакашвили гражданства

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    Коломойский считает, что эта ситуация негативно скажется на репутации государства в мире.

    "Лишения гражданства Саакашвили — это позорное пятно на репутации нашего государства. Еще более позорным является то, что, несмотря на стремление в Европу, реализовано это в "лучших" советских традициях. Только история даст оценку, положительный он герой для Украины или нет. Лично я могу сказать только то, что с ним не было и, надеюсь, не будет скучно. И неважно, какими мотивами он руководствовался, когда разворошил наше сонное царство", — сказал Коломойский.

    Олигарх, у которого, по его же словам, три гражданства, допускает, что когда-то и его лишат паспорта украинца и тогда ему будет почетно оказаться в списке рядом с Саакашвили.

    "Если меня когда-нибудь лишат гражданства, то присутствие в его компании будет весьма почетным. Также, как при советской власти, для тех, кого лишали гражданства, почетно было оказаться в компании Солженицына, Бродского, Аксенова, Ростроповича и Вишневской", — рассуждает олигарх.

    Напомним, бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, который также был главой Одесской ОГА, лишился украинского гражданства. Как стало известно в среду, указ об аннулировании украинского паспорта подписал президент Украины Петр Порошенко.

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