Коломойский о лишении Саакашвили гражданства: позорное пятно на репутации Украины

КИЕВ, 27 июл – РИА Новости Украина. Олигарх Игорь Коломойский раскритиковал решение президента Петра Порошенко лишить Михаила Саакашвили гражданства Украины. Его слова приводит "ТСН".

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Коломойский считает, что эта ситуация негативно скажется на репутации государства в мире.

"Лишения гражданства Саакашвили — это позорное пятно на репутации нашего государства. Еще более позорным является то, что, несмотря на стремление в Европу, реализовано это в "лучших" советских традициях. Только история даст оценку, положительный он герой для Украины или нет. Лично я могу сказать только то, что с ним не было и, надеюсь, не будет скучно. И неважно, какими мотивами он руководствовался, когда разворошил наше сонное царство", — сказал Коломойский.

Олигарх, у которого, по его же словам, три гражданства, допускает, что когда-то и его лишат паспорта украинца и тогда ему будет почетно оказаться в списке рядом с Саакашвили.

"Если меня когда-нибудь лишат гражданства, то присутствие в его компании будет весьма почетным. Также, как при советской власти, для тех, кого лишали гражданства, почетно было оказаться в компании Солженицына, Бродского, Аксенова, Ростроповича и Вишневской", — рассуждает олигарх.

Напомним, бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, который также был главой Одесской ОГА, лишился украинского гражданства. Как стало известно в среду, указ об аннулировании украинского паспорта подписал президент Украины Петр Порошенко.