Хроника 26 июля: Саакашвили без гражданства, Донбасс без света, взрыв в Киеве

Людмила Калита, РИА Новости Украина

В среду, 26 июля, Украина прекратила поставки электричества в ДНР и ЛНР, суд Лондона принял решение по делу о долге Украины перед РФ в $3 млрд, а Печерский райсуд обязал СБУ расследовать "госизмену Порошенко". К тому же с вчера среды жители столицы, выступающие против строительства АЗС, перекрыли движение транспорта и установили палатки на одной из дорог в Дарницком районе Киева. Подробнее – в кратком обзоре от РИА Новости Украина.

Украина прекратила поставки электричества в ДНР и ЛНР

Украина со среды прекратила перетоки электроэнергии с неконтролируемыми районами Донецкой области, в неподконтрольные районы Донбасса не ведется поставка электричества, сообщил и.о. директора "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук. "Территория отдельных районов Донецкой и Луганской области (неподконтрольных Киеву районов Донецкой и Луганской областей — ред.) пока не потребляет электроэнергию, производимую электростанциями на контролируемой части Украины", — отметил Ковальчук.

Суд Лондона принял решение по делу о долге Украины перед РФ в $3 млрд

Высокий суд Лондона удовлетворил ходатайство Украины о приостановке выполнения решения от 29 марта 2017 года относительно еврооблигаций на 3 млрд долл. Как сообщает Министерство финансов Украины, Высокий суд Лондона принял дальнейшее приостановление исполнения судебного решения до завершения рассмотрения апелляционной жалобы Украины.

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Суд обязал СБУ расследовать "госизмену Порошенко"

Печерский районный суд Киева обязал Службу безопасности Украины расследовать государственную измену президента Петра Порошенко, заявил бывший заместитель генерального прокурора Ренат Кузьмин. "Как видите, суд обязал Службу безопасности Украины зарегистрировать в Едином реестре досудебных расследований (возбудить уголовное дело) информацию, изложенную в моем заявлении от 13.02.2017", — написал Кузьмин на своей странице в Facebook.

Порошенко лишил Саакашвили гражданства Украины

Накануне Миграционная служба Украины сообщила, что президент Петр Порошенко лишил экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили украинского гражданства. Сам Саакашвили заявил, что его хотят заставить получить статус беженца, но он на это не пойдет. Ранее Саакашвили заявлял, что после утраты грузинского гражданства у него нет другого гражданства, кроме украинского. В ноябре 2013 года покинул Грузию после вступления в должность нового президента. Главная прокуратура Грузии заочно предъявила Саакашвили обвинения по нескольким уголовным делам.

Суд повторно арестовал акции компании Ахметова

Печерский районный суд Киева повторно арестовал акции крупного оператора связи "Тримоб" в рамках дела о приватизации компании "Укртелеком", принадлежащей бизнесмену Ринату Ахметову. Согласно судебному решению, суд согласился со следствием, которое считает, что владелец акций "Укртелекома" компания "ЕСУ" не выполнила условий приватизации в части создания телекоммуникационной сети общего назначения.

В Раду подан проект закона по закрытию сайтов интернет-магазинов

В Верховной Раде зарегистрирован проект закона №6754, согласно которому требования идентификации интернет-торговцев и предоставителей услуг будут ужесточены. В документе также прописана инициатива предоставить право Государственной службе Украины по вопросам безопасности продуктов питания и защиты потребителей (Госпродпотребслужба) закрывать сайты нарушителей и штрафовать провайдеров, которые не выполнят ее требования.

Трагедия в Киеве: взрыв в жилом доме

В среду, 26 июля, во второй половине дня в жилом доме в Киеве прогремел взрыв. Как стало известно, взрыв произошел в жилом многоквартирном доме на 1 этаже 9-этажного дома. В результате взрыва погибла пожилая женщина. По предварительной версии, причиной трагедии стал взрыв газа. По данным КГГА, необходимо будет полностью отселить второй подъезд дома, а это 36 квартир.

Новый скандал с Ryanair. МАУ подала в суд на Мининфраструктуры

Компания "Международные авиалинии Украины" потребовала через суд компенсации в связи с заходом на украинский рынок лоукостера Ryanair, сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян. Как сообщалось, Ryanair 10 июля, объявил об отмене запланированного входа в Украину после того, аэропорт "Борисполь" нарушил соглашение, достигнутое в марте этого года в Мининфраструктуры с должностными лицами аэропорта и его нынешним генеральным директором Павлом Рябикиным.

Иосифа Кобзона лишили звания почетного гражданина Славянска

Российского артиста и депутата Государственной думы Иосифа Кобзона лишили звания почетного гражданина города Славянск Донецкой области, которое он носил с 1999 года. Такое решение было принято во время сессии городского совета 26 июля. Мэр Славянска Вадим Лях отказался комментировать ход голосования. В пояснительной записке отмечается, что инициатива лишить Кобзона звания почетного гражданина поступила от местных общественных организаций.

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Ночной протест на Дарнице

С вчера среды, 25 июля, жители домов на пересечении улиц Ревуцкого и Анны Ахматовой в Дарницком районе столицы, выступающие против строительства АЗС, перекрыли движение транспорта и установили палатки на проезжей части. Позже, уже ночью, к протестующим приехал мэр Киева Виталий Кличко. Он также заявил, что в КГГА знают о проблеме со строительством АЗС на Ревуцкого и принимают меры.

Ежегодно 26 июля поклонники первого в мире искусственного языка отмечают День эсперанто. Эту знаковую систему создал окулист Людвиг Маркович Заменгоф. Он родился в Белостоке — сейчас этот город расположен на территории Польши, а в 19 веке входил в состав Российской империи. Соседями Заменгофа были русские, белорусы, поляки, евреи, немцы, литовцы. Общение с людьми разных национальностей подтолкнуло юношу к созданию языка, который бы мог понять любой человек на планете. Первый труд Людвиг Заменгоф опубликовал под псевдонимом Эсперанто (Esperanto). Это имя, которое переводится как "Надеющийся", вскоре стало названием самого языка.