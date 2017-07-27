Саакашвили - Порошенко: помните, что в России вас не ждут

Бывший президент Грузии и экс-глава Одесской ОГА Михаил Саакашвили сделал заявления в связи с решением о лишении его украинского гражданства.

Накануне Миграционная служба сообщила, что президент Петр Порошенко лишил Саакашвили гражданства Украины. Ранее Саакашвили заявлял, что после утраты грузинского гражданства у него нет другого гражданства, кроме украинского.

В своем обращении, обнародованном как на канале в Youtube, так и на странице в Facebook, Саакашвили, в частности, обратился к президенту Петру Порошенко.

"Два дня назад президент, на которого когда-то возлагал надежду Майдан, изменил состав Комиссии по гражданству. 24 июля он ввел в состав Комиссии новых людей, чтобы полностью марионеточная комиссия была способна пойти на любую прихоть Порошенко.

Что ж, Петр Алексеевич, плохие у вас советники. Этим своим указом вы подписали себе и своей власти неминуемое поражение. Причем, если раньше вы еще могли надеяться "дотянуть" до выборов, то теперь вам они могут только сниться", — говорится в обращении.

"Сегодня вы, Петр Алексеевич, переступили черту. Сегодня вся страна поняла, какая цена вашим обещаниям "жить по-новому". Теперь, наверное, у вас, как и у вашего предшественника, появится желание удержать власть любой ценой. Что ж, можете попробовать, только помните, в России вас не ждут! Украинцы уже дважды справились с этой чумой и не остановятся, пока не приведут к власти настоящих новых политиков!" — добавил Саакашвили.

Экс-глава ОГА также заявил, что его хотят заставить получить статус беженца, но он на это не пойдет и вернется в Украину.

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В ноябре 2013 года Саакашвили покинул Грузию после вступления в должность нового президента. Главная прокуратура Грузии заочно предъявила Саакашвили обвинения по нескольким уголовным делам.

В 2015 году Петр Порошенко предоставил Саакашвили украинское гражданство, а также подписал указ о его назначении главой Одесской областной госадминистрации. В ноябре 2016 года Саакашвили ушел в отставку с поста губернатора Одесской области, заявив о нежелании властей Украины бороться с коррупцией.

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В 2015 году прокуратура Грузии заявила, что потребует от украинских властей экстрадировать Саакашвили на родину. Летом того же года президент Грузии подписал указ о лишении Саакашвили грузинского гражданства из-за получения им украинского паспорта. При этом представители грузинских властей пояснили, что лишение Саакашвили грузинского гражданства не исключает возможности его экстрадиции.

Минюст ранее заявил, что Саакашвили будет задержан сразу же по прибытии в Грузию. При этом, по информации ведомства, Киев уже дважды отказал в экстрадиции экс-президента.