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    Депутат: в Украине против Саакашвили нет уголовных дел

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    (обновлено: )5901
    По словам депутата, генпрокурор Украины Юрий Луценко объяснил, что никаких уголовных дел против гражданина Украины Михаила Саакашвили нет, а также нет никаких других экстрадиционных дел.
    Митинг сторонников Саакашвили начался в центре Киева
    facebook.com/Ruhnovihsyl

    КИЕВ, 27 июл — РИА Новости Украина. В Украине нет уголовных дел против бывшего президента Грузии, экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили, сообщил на митинге в поддержку Саакашвили внефракционный депутат Верховной рады Юрий Деревянко со ссылкой на генпрокурора страны.

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    "Генпрокурор Украины Юрий Луценко нам объяснил, что никаких уголовных дел против гражданина Украины Михаила Саакашвили нет. Также, что сегодня нет никаких других экстрадиционных дел", — сказал Деревянко.

    Ранее Саакашвили заявлял, что после утраты грузинского гражданства у него нет другого гражданства, кроме украинского.

    Миграционная служба Украины в среду сообщила, что президент Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства.

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