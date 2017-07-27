О них пишут в мире: трансгендеры в армии США, проблемный Саакашвили

РИА Новости Украина

Экс-лидер Грузии лишен украинского гражданства

Ряд зарубежных СМИ (Financial Times, Foreign Policy, Politico) обратили внимание в четверг на новость о решении президента Украины Петра Порошенко лишить гражданства страны бывшего президента Грузии, экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили.

Как отмечает Politico, миграционные власти не назвали точной причины отказа экс-лидеру Грузии в украинском гражданстве, однако, как пишет Financial Times, это произошло из-за того, что Саакашвили "не обнародовал данные о проведении уголовного расследования против него в Грузии". Издания отмечают, что ранее грузинский политик числился в союзниках украинского президента, но после отставки с поста губернатора Одесской области перешел в разряд оппонентов.

В 2015 году экс-президент Грузии лишился гражданства на родине "и теперь находится в США", отмечает Financial Times. "Неясно, есть ли у Саакашвили гражданство другой страны (его жена, Сандра Рулофс, гражданка Нидерландов) или человек, который когда-то управлял страной, теперь вовсе не имеет никакого гражданства", — отмечает Foreign Policy. Издания подчеркивают, что Саакашвили лишился гражданства "через день после того, как Дональд Трамп предположил в твите, что Украина пыталась подорвать его избирательную кампанию, поддержав Хиллари Клинтон" и "через несколько часов после того, как Саакашвили поместил твит о том, что украинские власти должны сами винить себя" в этом.

Трамп против трансгендеров в армии

Решение президента США Дональда Трампа о полном отказе армии США от трансгендеров вызвало широкий резонанс в западных СМИ.

"Трамп принял это решение во вторник… и объявил миру в среду утром в Twitter, что трансгендеров больше не ждут в рядах военных ни в одной из возможных должностей", — пишет газета USA Today.

По данным на 2016 год, число трансгендеров в американской армии составляет от 2 до 11 тысяч человек, отмечает New York Times. Причиной такого запрета послужили высокие затраты на медицинское обслуживание этой категории военнослужащих. Ответ трансгендеров не заставил себя ждать – военнослужащие, сменившие пол, заявили, что расходы на их медобслуживание (от 2,4 до 8,4 миллиона долларов в год) — ничто по сравнению с затратами Пентагона на покупку Виагры в 2014 году, которые составили 41 миллион долларов, пишет издание. Прогрессивная общественность, правозащитники и ЛГБТ – группы сразу же вышли протестовать против решения, пишет USA Today. По оценкам New York Post, несколько сотен демонстрантов вышли на Times Square в Нью-Йорке в среду.

Смещение генпрокурора США

Американские СМИ продолжают обсуждать детали конфликта, разгоревшегося между президентом США Дональдом Трампом и генпрокурором страны Джеффом Сешнсом. Ранее Трамп заявил несколько раз, что разочарован решением генпрокурора взять самоотвод по делу о "вмешательстве РФ" в выборы в США в 2016 году.

"В последние несколько дней президент Трамп обсудил с доверенными лицами и советниками возможность назначения нового генерального прокурора на временной основе, если Сешнс откажется покидать пост", — пишет газета Washington Post. При этом, как заявляют некоторые неназванные советники главы государства, Трамп "предпочел бы не увольнять его, а хотел бы, чтобы генеральный прокурор сам покинул пост". "Частным образом друзья и помощники Белого дома призвали Трампа отступиться, но он пока не проявил никак признаков того, что хочет остановиться. Он и Сешнс не встречались, чтобы попробовать урегулировать разногласия", - отмечает Wall Street Journal. По источникам газеты, генпрокурор пока не собирается подавать в отставку.

Вертолет бундесвера потерпел крушение в Мали

Вертолет бундесвера потерпел крушение в Мали, два члена экипажа погибли. Об этом пишут большинство немецких СМИ. По данным газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung, "вертолет Tiger разбился около 14:20 в 70 километрах к северу от города Гао".

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"Вертолет полностью сгорел, сигнала бедствия не поступало", - пишет газета. Как сообщает издание Welt, речь идет о первом смертельном случае в рядах бундесвера за пределами Германии за последние два года: в 2015 году немецкие солдаты погибли в Афганистане. Отмечается, что в рамках миссии ООН по стабилизации в Мали (MINUSMA) в стране в настоящее время находятся 875 солдат бундесвера, они размещены в Гао. Как пишут СМИ, причиной крушения вряд ли стал военный инцидент. По предварительным данным, на борту произошел технический сбой. Журнал Spiegel пишет, что "фатальное крушение" может вызвать споры относительно того, подходят ли вертолеты Tiger для эксплуатации в Мали. Несмотря на то что Tiger считается самым современным техническим средством немецкой армии, он не предназначен для регионов с жарким климатом. Однако, как отмечает Spiegel, незадолго до инцидента их в порядке исключения разрешили эксплуатировать в Мали.