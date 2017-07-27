СМИ: Саакашвили в пятницу вернется в Украину

КИЕВ, 27 июл — РИА Новости Украина. Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, который был лишен украинского гражданства, в пятницу планирует вернуться в Украину.

Об этом сообщило интернет-издание "Страна.ua" со ссылкой на свои источники в окружении политика.

"В пятницу Саакашвили собирается вернуться в Украину", — говорится в сообщении издания.

Миграционная служба Украины в среду сообщила, что президент Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства.

Бывший президент Грузии заявил, что будет добиваться законного права вернуться в страну.

Ранее Саакашвили заявлял, что после утраты грузинского гражданства у него нет другого гражданства, кроме украинского. В пресс-службе партии "Движение новых сил", лидером которой является Саакашвили, сообщили, что политик находится в США.