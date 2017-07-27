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    СМИ: Саакашвили в пятницу вернется в Украину

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    (обновлено: )13103
    По данным СМИ со ссылкой на источник в окружении Саакашвили, бывший президент Грузии собирается вернуться в Украину уже в эту пятницу.
    Михаил Саакашвили. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 27 июл — РИА Новости Украина. Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, который был лишен украинского гражданства, в пятницу планирует вернуться в Украину.

    Митинг сторонников Саакашвили начался в центре Киева
    twitter.com/ianbateson
    За Михо. В центре Киева проходит митинг в поддержу Саакашвили

    Об этом сообщило интернет-издание "Страна.ua" со ссылкой на свои источники в окружении политика.

    "В пятницу Саакашвили собирается вернуться в Украину", — говорится в сообщении издания.

    Миграционная служба Украины в среду сообщила, что президент Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства

    Бывший президент Грузии заявил, что будет добиваться законного права вернуться в страну.

    Ранее Саакашвили заявлял, что после утраты грузинского гражданства у него нет другого гражданства, кроме украинского. В пресс-службе партии "Движение новых сил", лидером которой является Саакашвили, сообщили, что политик находится в США.

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