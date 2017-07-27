До свидания, Миха. Соцсети и Саакашвили минус гражданство

Тимур Громов, РИА Новости Украина

Михаил Саакашвили больше не украинец. Экс-президента Грузии и бывшего губернатора Одесской области лишили гражданства Украины. По информации миграционной службы, соответствующий указ издал президент Петр Порошенко. При этом сам указ обнародован не будет, поскольку содержит персональные данные, сообщили в АП. Немного прояснил ситуацию член коллегии МВД Украины Антон Геращенко: Генпрокуратура Грузии предоставила украинской стороне информацию, которую Саакашвили скрыл при получении украинского гражданства.

Сам Саакашвили заявил, что будет добиваться законного права вернуться в страну. Об этом говорится в его обращении, обнародованном как на канале в Youtube, так и на личной странице в Facebook Саакашвили. Помимо этого экс-глава Одесского ОГА полагает, что его хотят заставить получить статус беженца, но он на это не пойдет.

В украинском сегменте соцсетей внезапное изменение статуса Саакашвили вызвало немыслимое количество комментариев: "А мораль истории с лишением гражданства Саакашвили такая. Как я и говорил, Порошенко будет использовать самые подлые методы для удержания власти"; "Пока что лишение Саакашвили гражданства все больше выглядит шикарнючей, жирнейшей подставой. Потому что в глупость верится все меньше". "Как по мне, то Саакашвили и Порошенко достойны друг друга и выбирать кто из них хуже это просто терять время", — нашлись в сетях и такие комментарии.

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook