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    Киев

    Митинг "за Саакашвили". Под Администрацией Порошенко произошла потасовка

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    Михо мне друг, но истина... Порошенко против Саакашвили (195)

    (обновлено: )56222
    Участники акции протеста направились с Майдана Незалежности по улице Институтской к зданию Администрации президента Украины. Полиция перекрыла улицу Банковуюи не пропустила протестующих, что привело к потасовке.
    Потасовка сторонников экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили с полицией около АПУ
    REUTERS Valentyn Ogirenko

    КИЕВ, 27 июл — РИА Новости Украина. Сторонники экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили устроили в четверг потасовку с полицией неподалеку от здания Администрации президента, сообщает корреспондент РИА Новости.

    Смотрите также: За Михо. В центре Киева проходит митинг в поддержу Саакашвили

    Миграционная служба Украины в среду сообщила, что президент Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. В четверг на Майдане Незалежности начался немногочисленный митинг противников лишения Саакашвили украинского гражданства.

    Участники акции собрались возле стелы Независимости, где начали митинг. После этого они отправились по улице Институтской к зданию Администрации президента Украины, где планировали продолжить акцию. Однако полиция перекрыла улицу Банковую, на которой находится Администрация, и не пропустила участников акции. Сторонники Саакашвили предприняли попытку прорыва оцепления силовиков, в результате между ними завязалась потасовка. После непродолжительных толканий ситуация стабилизировалась, полиция никого не задерживала.

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