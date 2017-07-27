Митинг "за Саакашвили". Под Администрацией Порошенко произошла потасовка

КИЕВ, 27 июл — РИА Новости Украина. Сторонники экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили устроили в четверг потасовку с полицией неподалеку от здания Администрации президента, сообщает корреспондент РИА Новости.

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Миграционная служба Украины в среду сообщила, что президент Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. В четверг на Майдане Незалежности начался немногочисленный митинг противников лишения Саакашвили украинского гражданства.

Участники акции собрались возле стелы Независимости, где начали митинг. После этого они отправились по улице Институтской к зданию Администрации президента Украины, где планировали продолжить акцию. Однако полиция перекрыла улицу Банковую, на которой находится Администрация, и не пропустила участников акции. Сторонники Саакашвили предприняли попытку прорыва оцепления силовиков, в результате между ними завязалась потасовка. После непродолжительных толканий ситуация стабилизировалась, полиция никого не задерживала.