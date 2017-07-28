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    Саакашвили: Порошенко фактически заявляет, что может делать что угодно

    (обновлено: )6310
    Саакашвили обвинил Порошенко в стремлении удержать власть коррумпированной элиты: "Сейчас Порошенко фактически заявляет, что он может делать что угодно, чтобы сохранить влияние в своем коррумпированном кругу".
    Михаил Саакашвили. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 28 июл — РИА Новости Украина. Экс-губернатор Одесской области Украины и бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что действия президента Петра Порошенко могут угрожать и другим гражданам Украины, сообщает Foreign Policy.

    Петр Порошенко и Михаил Саакашвили. Архивное фото
    Фото пресс-службы президента Украины
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    "Если он способен делать подобные незаконные вещи против таких фигур как я, которые широко известны в мире, простые украинцы легко могут пострадать", — заявил Саакашвили в интервью изданию.

    Также Саакашвили обвинил Порошенко в стремлении удержать власть коррумпированной элиты.

    "Дело не во мне. Сейчас Порошенко фактически заявляет, что он может делать что угодно, чтобы сохранить влияние в своем коррумпированном кругу", — заявил политик в интервью изданию.

    Миграционная служба Украины в среду сообщила, что Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. Сам Саакашвили заявил, что находится в США. 

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