Саакашвили: Порошенко фактически заявляет, что может делать что угодно

КИЕВ, 28 июл — РИА Новости Украина. Экс-губернатор Одесской области Украины и бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что действия президента Петра Порошенко могут угрожать и другим гражданам Украины, сообщает Foreign Policy.

"Если он способен делать подобные незаконные вещи против таких фигур как я, которые широко известны в мире, простые украинцы легко могут пострадать", — заявил Саакашвили в интервью изданию.

Также Саакашвили обвинил Порошенко в стремлении удержать власть коррумпированной элиты.

"Дело не во мне. Сейчас Порошенко фактически заявляет, что он может делать что угодно, чтобы сохранить влияние в своем коррумпированном кругу", — заявил политик в интервью изданию.

Миграционная служба Украины в среду сообщила, что Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. Сам Саакашвили заявил, что находится в США.