Глава миграционной службы отказался показать документы по Саакашвили

КИЕВ, 29 июл — РИА Новости Украина. Партия "Движение новых сил" заявила, что глава миграционный службы Украины отказался показать письмо от генеральной прокуратуры, на основании которого лишили гражданства лидера партии — бывшего президента Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили.

В среду, 26 июля, Миграционная служба Украины сообщила, что президент Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. Ранее Саакашвили заявлял, что после утраты грузинского гражданства у него нет другого гражданства, кроме украинского. По данным МВД, генпрокуратура Грузии предоставила украинской стороне информацию, которую Саакашвили скрыл при получении гражданства.

"Председатель Государственной миграционной службы Украины Максим Соколюк, который почти пять часов скрывался в кабинете, отказался официально предоставить народному депутату, члену совета партии "Движение новых сил Михаила Саакашвили" Юрию Деревянко копию письма от Генпрокуратуры, на основании которого Михаила Саакашвили лишили украинского гражданства", — говорится в сообщении партии.

Как отмечается, Соколюк сообщил активистам партии, что миграционная служба уже передала информацию о лишении гражданства Саакашвили в пограничную службу.

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В ноябре 2013 года Саакашвили покинул Грузию после вступления в должность нового президента. Главная прокуратура Грузии заочно предъявила Саакашвили обвинения по нескольким уголовным делам.

В 2015 году Петр Порошенко предоставил Саакашвили украинское гражданство, а также подписал указ о его назначении главой Одесской областной госадминистрации. В ноябре 2016 года Саакашвили ушел в отставку с поста губернатора Одесской области, заявив о нежелании властей Украины бороться с коррупцией.

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В 2015 году прокуратура Грузии заявила, что потребует от украинских властей экстрадировать Саакашвили на родину. Летом того же года президент Грузии подписал указ о лишении Саакашвили грузинского гражданства из-за получения им украинского паспорта. При этом представители грузинских властей пояснили, что лишение Саакашвили грузинского гражданства не исключает возможности его экстрадиции.

Минюст ранее заявил, что Саакашвили будет задержан сразу же по прибытии в Грузию. При этом, по информации ведомства, Киев уже дважды отказал в экстрадиции экс-президента.