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    Порошенко создал Саакашвили образ личного врага - политолог

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    Михо мне друг, но истина... Порошенко против Саакашвили (241)

    (обновлено: )122
    Политолог Олег Саакян в эфире "ГС" напомнил, что до недавнего времени у Саакашвили был довольно небольшой рейтинг, однако теперь у него будет больше поводов пиариться и делать громкие заявления.
    Петр Порошенко и Михаил Саакашвили в Одессе
    Фото пресс-службы президента Украины

    Андрей Портнов. Архивное фото
    УНИАН
    Портнов: в "деле Саакашвили" Порошенко лично выполнил грязную работу
    КИЕВ, 30 июл — РИА Новости Украина. Лишенный украинского гражданства Михаил Саакашвили заявляет, что не собирается просить политического убежища или принимать другое гражданство. Об этом он сказал в интервью грузинской телекомпании "Рустави 2". Ранее экс-глава Одесской ОГА объявил о намерении обжаловать лишение его гражданства Украины в админсуде и ЕСПЧ. Кроме того, Саакашвили заявил, что его лишили гражданства на основании фальшивого документа.

    Какими последствиями может обернуться ситуация с опальным политиком, в эфире радиостанции Голос Столицы спрогнозировал политолог Олег Саакян.

    "(Президент Украины — ред.) Петр Порошенко, фактически, сыграл пас ему и его политической силе для повышения рейтинга, поскольку до этого Саакашвили имел довольно небольшой рейтин — 2-3%. И сейчас, когда он объявил акцию, в поддержку на Майдане собирал людей, туда пришло несколько сотен человек, то есть это довольно-таки маргинальная поддержка. А своим решением Порошенко ему создает образ не просто оппозиционного политика, а чуть ли не персонального врага. А мы помним, для кого еще Саакашвили является персональным врагом, соответственно, здесь сразу же напрашиваются параллели Порошенко-Путин, что может еще больше давать Саакашвили основания для того, чтобы пиариться и делать громкие заявления", — пояснил Саакян.

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