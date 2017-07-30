Порошенко создал Саакашвили образ личного врага - политолог

УНИАН Портнов: в "деле Саакашвили" Порошенко лично выполнил грязную работу Лишенный украинского гражданства Михаил Саакашвили заявляет, что не собирается просить политического убежища или принимать другое гражданство. Об этом он сказал в интервью грузинской телекомпании "Рустави 2". Ранее экс-глава Одесской ОГА объявил о намерении обжаловать лишение его гражданства Украины в админсуде и ЕСПЧ. Кроме того, Саакашвили заявил, что его лишили гражданства на основании фальшивого документа.

Какими последствиями может обернуться ситуация с опальным политиком, в эфире радиостанции Голос Столицы спрогнозировал политолог Олег Саакян.

"(Президент Украины — ред.) Петр Порошенко, фактически, сыграл пас ему и его политической силе для повышения рейтинга, поскольку до этого Саакашвили имел довольно небольшой рейтин — 2-3%. И сейчас, когда он объявил акцию, в поддержку на Майдане собирал людей, туда пришло несколько сотен человек, то есть это довольно-таки маргинальная поддержка. А своим решением Порошенко ему создает образ не просто оппозиционного политика, а чуть ли не персонального врага. А мы помним, для кого еще Саакашвили является персональным врагом, соответственно, здесь сразу же напрашиваются параллели Порошенко-Путин, что может еще больше давать Саакашвили основания для того, чтобы пиариться и делать громкие заявления", — пояснил Саакян.

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