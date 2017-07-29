Саакашвили намерен оспорить лишение гражданства в судах Украины и Европы

КИЕВ, 29 июл — РИА Новости Украина. Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михеил Саакашвили заявил, что намерен обратиться в административный суд Украины и Европейский суд по правам человека в связи с тем, что его лишили украинского гражданства. Об этом он сообщил в интервью изданию "Украинская правда".

В среду, 26 июля, Миграционная служба Украины сообщила, что президент Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. Ранее Саакашвили заявлял, что после утраты грузинского гражданства у него нет другого гражданства, кроме украинского. По данным МВД, генпрокуратура Грузии предоставила украинской стороне информацию, которую Саакашвили скрыл при получении гражданства.

На вопрос, в каком суде он будет обжаловать данное решение, Саакашвили заявил, "Мы будем идти в административный суд. Если в административном суде не получится, тогда пойдем в Страсбург".

На уточняющий вопрос, имеет ли в виду Саакашвили Европейский суд по правам человека, тот ответил: "Да".

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В ноябре 2013 года Саакашвили покинул Грузию после вступления в должность нового президента. Главная прокуратура Грузии заочно предъявила Саакашвили обвинения по нескольким уголовным делам.

В 2015 году Петр Порошенко предоставил Саакашвили украинское гражданство, а также подписал указ о его назначении главой Одесской областной госадминистрации. В ноябре 2016 года Саакашвили ушел в отставку с поста губернатора Одесской области, заявив о нежелании властей Украины бороться с коррупцией.

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В 2015 году прокуратура Грузии заявила, что потребует от украинских властей экстрадировать Саакашвили на родину. Летом того же года президент Грузии подписал указ о лишении Саакашвили грузинского гражданства из-за получения им украинского паспорта. При этом представители грузинских властей пояснили, что лишение Саакашвили грузинского гражданства не исключает возможности его экстрадиции.

Минюст ранее заявил, что Саакашвили будет задержан сразу же по прибытии в Грузию. При этом, по информации ведомства, Киев уже дважды отказал в экстрадиции экс-президента.