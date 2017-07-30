Портнов: в "деле Саакашвили" Порошенко лично выполнил грязную работу

РИА Новости Украина

В среду, 26 июля, Миграционная служба Украины сообщила, что президент Петр Порошенко лишил Михаила Саакашвили украинского гражданства. Сам экс-президент Грузии и экс-губернатор Одесской области заявил, что находится в США. Ряд СМИ сообщили, что он намерен в пятницу вернуться в Украину.

Ситуацию с лишением гражданства на своей странице в Facebook прокомментировал юрист, экс-заместитель главы Администрации президента Андрей Портнов.

Он сообщил, что в своё время был членом комиссии по вопросам гражданства, поэтому понимает, как именно работает весь этот механизм, вертикаль, кто кому подчиняется, кто кого курирует, как даются поручения и как двигаются документы.

"Изложу некоторые мысли по Саакашвили. Президент Украины выдал скандальный Указ о лишении его гражданства 24 июля, а всего одной неделей раньше, 17 июля провёл в этой сфере сразу несколько непрозрачных кадровых назначений. Президент не только увеличил большинство в Комиссии по гражданству за счёт подконтрольных ему силовиков СБУ и МВД, но и внезапно сменил главу департамента по вопросам гражданства своей собственной администрации", – подчеркнул юрист.

Он "дал подсказку": уволенных из комиссии и администрации людей нужно запомнить, найти, попробовать взять у них интервью, задокументировать, а в будущем официально допросить.

"Но это не всё. Президент назначил в комиссию по гражданству заместителя главы СБУ, которого прямо перед этим сам же предварительно назначил в спецслужбу. На мой взгляд, введение его в комиссию выглядит, как транзитная сделка и свидетельствует, что истинной причиной его назначения в СБУ были как раз не интересы безопасности страны, а именно его дальнейшее назначение в комиссию по гражданству и манипуляции с документами Саакашвили. Само же назначение в СБУ похоже на первый платёж или подарок для участия в сделке с заранее запланированной конечной целью", – сообщил Портнов.

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Учитывая, что вся операция проведена в момент отсутствия экс-президента Грузии в Украине, "думаю, тут не обошлось без участия руководителей пограничной службы Украины, которая является распорядителям информации о передвижении граждан Украины за ее территорию", добавил юрист.

Тем более, продолжил он, странным выглядит и выданный в эти же дни президентский указ о смене начальника госграницы.

"Здесь следует отметить, что если бы Указ о лишении гражданства был выдан в момент присутствия Саакашвили в Украине, он мог бы легально находиться в стране ещё 90 дней, мотать всем нервы и терроризировать начальство. Подписание же указа в момент его отъезда даёт пограничной службе формальные полномочия не пустить его в страну при возвращении назад", – написал Портнов.

Иными словами, в деле о лишении гражданства Саакашвили "мы имеем дело с махинациями, совершенными хорошо организованной преступной группой руководителей правоохранительных органов, администрации Президента и самого Президента, которая с целью расправы над политическим оппонентом запланировала, организовала и осуществила кадровое и документальное обеспечение фальсификации документов и издания незаконных актов", заявил юрист.

"Но самое главное, что Президент выполнил эту грязную работу лично. Он сам подписал все кадровые указы и сам лишил Саакашвили гражданства, применив собственную марионеточную комиссию по гражданству, своих силовиков и клерков своей администрации. Думаю, по уровню уголовного примитивизма и количеству оставленных следов, этот случай можно смело сравнить с кражей колбасы в гастрономе в прямом эфире. Дело одноэпизодное. При наличии воли, после потери полномочий долго расследоваться не будет", – подытожил экс-заместитель главы АП.

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