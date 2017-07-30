"Мы вернемся на новые посты". Саакашвили пообещал свергнуть Порошенко

КИЕВ, 30 июл – РИА Новости Украина, Мэги Кикалейшвили. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили уверен, что на фоне его возвращения в Киев произойдет свержение Петра Порошенко с поста президента Украины.

Миграционная служба Украины в среду сообщила, что Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. Сам политик заявил, что находится в США. Администрация президента Украины сообщила, что его лишили украинского гражданства из-за того, что он предоставил недостоверные данные при его получении.

По словам Саакашвили, Порошенко во время государственного визита в Грузию провел секретную встречу с бывшим премьер-министром, миллиардером Бидзиной Иванишвили. В ходе встречи они, как утверждает Саакашвили, договорились, что грузинские прокуроры предоставят Киеву фальшивые доказательства, которые послужат обоснованием обвинений в уголовных преступлениях против Саакашвили.

"Порошенко было бы выгоднее задержать меня в Киеве и передать грузинской стороне, но Иванишвили не желает моего нахождения в Грузии, это было бы для него проблемой… придет время, когда эта проблема все же встанет перед ним, но мое прибытие произойдет в другой форме", — заявил Саакашвили в эфире грузинской телекомпании "Рустави 2" и добавил, что для начала он и его команда планируют "осуществить в Киеве ряд запланированных мероприятий".

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"Порошенко никак не избавился от меня, наоборот, его действие объединило всю украинскую оппозицию… в новейшей истории много примеров, когда лидер желает изгнать из страны своего оппонента, а оппонент возвращается и осуществляет свержение этого лидера с должности. Именно это произойдет и в Украине… Произойдет свержение Порошенко на фоне моего прибытия, мы вернемся в Украину на совершенно новые посты", — добавил Саакашвили.

В ноябре 2013 года Саакашвили покинул Грузию после вступления в должность нового президента. Главная прокуратура Грузии заочно предъявила Саакашвили обвинения по нескольким уголовным делам. В 2015 году Порошенко предоставил Саакашвили украинское гражданство, а также подписал указ о его назначении главой Одесской областной госадминистрации. В ноябре 2016 года Саакашвили ушел в отставку с поста губернатора Одесской области, заявив о нежелании властей Украины бороться с коррупцией.

В 2015 году прокуратура Грузии заявила, что потребует от украинских властей экстрадировать Саакашвили на родину. Летом того же года президент Грузии подписал указ о лишении Саакашвили грузинского гражданства из-за получения им украинского паспорта. При этом, по информации минюста Грузии, Киев уже дважды отказал в экстрадиции экс-президента.