Сакварелидзе назвал премьерство Гройсмана заслугой Саакашвили

КИЕВ, 31 июл — РИА Новости Украина. Назначение Владимира Гройсмана на пост главы Кабинета министров является заслугой экс-президента Грузии и бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили, сообщил экс-заместитель генпрокурора Украины Давид Сакварелидзе.

В среду, 26 июля, Миграционная служба Украины сообщила, что президент Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. Ранее Саакашвили заявлял, что после утраты грузинского гражданства у него нет другого гражданства, кроме украинского. По данным МВД, генпрокуратура Грузии предоставила украинской стороне информацию, которую Саакашвили скрыл при получении гражданства.

"То, что Гройсман стал премьером, в этом 80% заслуга Михаила. После Яценюка обсуждалось три варианта замены: Александр Турчинов, Наталия Яресько или еще кто-то, но точно не Гройсман. И тогда появилась кандидатура Саакашвили. Он тогда был тогда на пике популярности", — цитирует соратника Саакашвили издание "Страна".

По его словам, "однажды олигархи встретились за круглым столом, начали обсуждать фамилию" будущего премьера.

"С ними случилась истерика. Украинские олигархи боятся Саакашвили. Яресько тогда не совсем поддержал парламент, Турчинов не имел публичной поддержки, и предложили Гройсмана. Ему повезло, поскольку Миша тогда адвокатировал его назначение, и Гройсман оказался компромиссной фигурой для олигархов. Олигархи думали, что они перетянут Гройсмана на свою сторону и будут использовать его против Порошенко. Так оно где-то и происходит", — резюмировал Сакварелидзе.

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