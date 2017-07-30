Трамп подписал законопроект о санкциях против РФ - нардеп

1 / 2 SAUL LOEB / AFP УНИАН

КИЕВ, 30 июл — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп подписал законопроект о расширенных санкциях против России, сообщил внефракционный народный депутат Украины Борислав Береза.

Сенат США 27 июля принял закон о санкциях против России, Ирана и КНДР. Во вторник, 25 июля, палата представителей конгресса США приняла закон об ужесточении санкций против России, Ирана и КНДР. Документ после принятия в сенате предстоит подписать президенту. Закон, в частности, предполагает сокращение максимального срока рыночного финансирования российских банков, находящихся под санкциями. Ранее в Белом доме заявляли, что Трамп подпишет документ.

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"Тут добрые люди говорят, что Трамп таки подписал закон по санкциям направленным против России, как и обещал. Кто-то будет теперь кричать #ТрампНаш, кто-то будет рвать волосы на плешивой голове от ярости, но мне это решение нравится. Жду, когда смогу сказать:

— Развалинами Рашистской империи удовлетворен.

А Трампу респект и уважуха. Так ему и передайте", — написал Береза на своей странице в Facebook.

Facebook Borislav Bereza Комментарий Борислава Березы о новых санкциях США против РФ

При этом нардеп не уточнил, кто сообщил ему о подписании закона об антироссийских санкциях. На данный момент официальной информации на этот счет не поступало.

В законопроекте, несмотря на сообщения о просьбах американского бизнеса ввести изменения, сохранились положения по энергетике, в частности, направленные против проекта газопровода "Северный поток-2". Документ уже вызвал серьезную обеспокоенность в ЕС. Президент США Дональд Трамп имеет право наложить вето на документ, для преодоления которого обеим палатам потребуется не менее двух третей голосов. Ряд экспертов полагают, что это им по силам.

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Новый пакет ограничительных мер в случае принятия может стать самым масштабным и комплексным с начала 2014 года. В Кремле заявили, что "крайне негативно" оценивают законопроект.