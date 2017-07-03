Политтехнолог: Порошенко не заинтересован в проведении выборов. Любых

Jure MAKOVEC / AFP

РИА Новости Украина – радиостанция Голос Столицы

Президент Петр Порошенко заявил, что досрочных выборов в Украине не будет. Они состоятся согласно законодательству — в 2019 году.

Заявление президента прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы политтехнолог Ярослав Макитра.

РИА Новости Украина Политтехнолог Ярослав Макитра. Архивное фото

(текст публикуется на языке оригинала)

Петро Порошенко таким чином запустив якусь виборчу кампанію?

— Попри внутрішні конфлікти і протиріччя в провладній команді, все-таки це влада, попри всі ці обставини, яка може задовольняти президента і його команду. Тому що в разі виборів чи інших способів зміни влади, очевидно, що такого впливу, такої влади діючий президент і наближені до нього особи не матимуть. Тому президент навряд чи є зацікавлений в проведенні зараз виборів, навіть парламентських чи тим паче президентських. І до того ж фактично в тій ситуації, яка є зараз, при тому законодавстві, при тій політичний ситуації без волі президента такі вибори фактично провести неможливо. Тому що навіть якщо парламент, коаліція, яка начебто є і немає, там колізій багато, але сам факт, навіть якщо вона сама визнає своє не існування, то право, але не обов'язок розпускати парламент. Тому насправді ця ситуація багато в чому залежить від президента. І він не зацікавлений, звичайно, втратити ту владу, яку має. Але є інший бік медалі. Так чи інакше, виборів не уникнути і в 2019 і головним завданням будуть-яких виборів, звичайно, для політиків, це є отримання влади. І коли президент розумітиме, що проведення дострокових виборів, скажімо так, буде йому на руку, це буде краще, ніж проведення строкових, то вони можуть відбутися в дуже стислі терміни по тій же причині, що не зрозуміла наявність коаліції, не наявність у ВР. Достатньо оголосити її відсутність, або взагалі президент може втрутитися в цей процес, справді розпустити ВР, враховуючи ту ситуацію з відсутністю чіткого законодавства, яке б регламентувало наявність коаліції, яка є, і реально фактично меншість, яка в ній перебуває. Тому цю заяву потрібно розуміти так, не прямо, бо ми можемо багато найти таких, де президент говорив чітко і запевняв, по столу стукав рукою, але ми бачили, через рік, через два, що ці речі не виповнювалися. Тому тут треба поділяти на дві частини. Це заява про те, що справді президенту ці вибори не вигідні зараз. І він дає чітко зрозуміти, що він зробить все, щоб їх не було. Але водночас кажу, що при певних загрозах президент може піти на організацію таких виборів.

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Вам не здається, що всі, хто каже про необхідність дострокових виборів, це суто декларативні заяви і вони зараз не вигідні взагалі нікому?

— Такого не буває, в принципі, щоб вибори були не вигідні нікому. Завжди є ті, хто від них програють, і є ті, хто від них виграє. Тому я думаю, що все-таки в парламенті є політичні сили, яким такі вибори будуть вигідні, і які роблять і робитимуть те, що вони вважають за потрібне, щоб такі вибори прискорити. Тому я вважаю, що є політичні сили, та ж "Батьківщина", це та ж "Свобода", нехай вона і малочисельна в ВР. Тобто, як мінімум, ці дві політичні сили точно зацікавлені в цих виборах. І можна частково і "Опозиційний блок" туди віднести. Тому ситуація настільки однозначна і ситуація може розхитатися, в принципі, в будь-який момент.

Наскільки є серйозні законодавчі певні шпарини, щоб протягти таке рішення?

— Без президента це дуже складно. Справа в тому, що теперішня наявність коаліції чи її відсутність не регламентується спеціальними нормами, крім Конституції і певної згадки в коаліційній угоді. Усі норми, які регламентували чітко наявність коаліції, її процедуру розпуску, процедуру оформлення, переоформлення, всі вони були скасовані в 2011-2010 році, в перший рік президентства Віктора Януковича. І теперішньою владою вони досі не поновлені. І зараз немає виписаної чіткої процедури розпуску коаліції. І де-факто її немає, тому що депутатів від фракцій, які входять в коаліцію, є менше, ніж 226. Легко перевірити на сайті ВР. Але водночас немає процедури, яка б це затвердила та підтвердила наявний той факт. І от всі спроби, намагання громадських активістів, інших політичних сил отримати від Андрія Парубія, від інших осіб список членів коаліції, призводить до того, що вони просто його не надають. Чому не надають? Тому що це створити, це, власне, що ви кажете, юридичні підстави для визнання не існування коаліції. Тому що якщо Парубій подасть від 226 кількість, це дає підстави звернення в суди, в тому числі до КСУ. І крім того, жорсткої апеляції до суспільства, що сама коаліція підтверджує, що її немає. Вони перебувають в кривих дзеркалах і наша ситуація навколо коаліції теж, тому що всі розуміють, хто вникає і не вникає в ситуацію, навіть споглядаючи, коаліції немає. А як юридично це зафіксувати — просто не виконують обов'язки голова ВР і інші особи, уникають фіксації цього випадку. Для збереження влади чого тільки не зробиш в реаліях політики. Тому тут така ситуація.

А в цій ситуації наскільки важливо, що у нас не змінений склад ЦВК?

— Звичайно, це дуже важливо, тому що не тільки ЦВК, тут в комплексі треба дивитись і Конституційний суд. Добра третина, якщо не більше Конституційного суду проходила, як мінімум. Тобто ми маємо третину Конституційного суду, які під криміналом, ми маємо голову ЦВК, який згадується в амбарній книзі, маємо членів ЦВК, повноваження яких вичерпані. Звичайно, що два важливі органи в такому підвішеному стані стають легкою здобиччю для тих, хто бажає ними маніпулювати і має такі владні ресурси. В даному випадку це команда президента. Якби хто що не говорив, але такий склад речей, як є, їм вигідний і він може тривати дуже ще довго і дозволятиме вирішувати ті чи інші справи в ручному режимі для владної команди.

На вашу думку, чи потрібно цей склад парламенту перезавантажувати?

— Я думаю, що потрібно по двом причинам. Перша головна причина — є велика суспільна напруга, тобто невдоволення парламентом, який є. Велика недовіра до парламенту і в демократичних країнах це процедура перевиборів і справа тут не в війні, тому що і такі в Ізраїлі проводились, і Італія була в непростій ситуації, проводились більше десятка виборів за короткий термін. Тобто це не може бути основною причиною. Тому така недовіра. Інакше якщо затягнути цей процес, він уже фактично затягнутий, може призвести до певних збурень і просто ми маємо процес делигімітизації виконавчої гілки влади і тільки через те, що депутати так закрились. Це перша причина. Друга причина —депутати не роблять нічого по суті, крім маніпуляції законодавством.

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