Гайдай: досрочные выборы для Порошенко — риск, обещаний он не выполнил

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Более половины опрошенных украинцев поддерживают идею внеочередных выборов — как парламента, так и президента. По крайней мере, об этом свидетельствует исследование социологической группы "Рейтинг".

Так, по данным социологов, 52% респондентов — за проведения досрочных парламентских и президентских выборов, 40% — против, а каждый 10-й из опрошенных не определился с ответом.

Причем участники исследования среди своих политических фаворитов называли партии "Батькивщина", Блок Петра Порошенко, Оппозиционный блок, Радикальная партия, партия "За життя", "Гражданская позиция", "Самопомич" и "Свобода". Все они согласно опросу группы "Рейтинг" сейчас имеют шансы пройти в Верховную Раду. Рейтинг других политсил составляет менее 6%.

Кто заинтересован в досрочных выборах и есть ли в них необходимость, в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал политтехнолог Сергей Гайдай.

(текст публикуется на языке оригинала)

Тема дострокових виборів час від часу мусується в суспільстві. І зараз знову спливла на поверхню завдяки опитуванню групи «Рейтинг». Чому cаме зараз – у мертвий сезон літніх відпусток?

— Я вам так скажу, це треба питати в соціологічних компаній. У них є така властивість – робити час від часу опитування… Мені здається, рейтинги – це завжди така річ, яка цікава завжди, незалежно від часу, коли їх зробили. Особливо, коли давно не було рейтингів. Тому я не думаю, що актуальне питання: чому саме зараз.

Тактика усіляких соцопитувань, окрім самої інформації, має ще якесь підґрунтя? Для чого це використовується? Для підігрівання якогось певного електорату?

— Ви знаєте, інколи чашка кави – це просто чашка кави, а не щось інше. Соціологія – це інформація, яка цікава будь-кому. По-перше, самим політикам, тому що важливо знати, який розклад сил.

І це важливий індикатор для суспільства, тому що все ж таки влада втратила довіру у більшості населення. Це корисна інформація, яка завжди повинна бути. Те, що інколи підробні соцопитування використовують для, скажемо так, маніпуляції електоратом, це інша тема, вона буває на виборах, і це легко перевіряється.

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Скажемо так, офіційні компанії, які проводять соцопитування, сьогодні в Україні не будуть ризикувати своїм іміджем, своїм бізнесом, своїми грошима, роблячи підробки. Тому, якщо це робить "Рейтинг", Фонд Разумкова, Демократичні ініціативи, чи будь-яка інша відома компанія, вряд чи ми там побачимо якусь підробку. Тим паче, якщо вони роблять це одномоментно, можна порівнювати. І якщо навіть відрізняються цифри, то тенденції там дуже схожі.

Кому з політиків вигідніше, щоб дострокові парламентські вибори відбулися якнайшвидше? Хто від цього виграє?

— Виходячи з рейтингів, від цього виграють всі ті сили, які набрали на виборах 2014 року менше, ніж зараз вони мають по соцопитуваннях.

Але якщо чесно, я зараз не бачу в українській соціології, в розстановці сил уж таких великих виграшів, тому що це все рейтинги дуже малі. От просто для прикладу, найбільший рейтинг, який ми бачимо в соцопитуванні, десь на межі 10-12%. Це дуже маленький рейтинг. Просто зрівнюються…

Скажемо так, більшість політиків, політичних сил не мають реальної підтримки і довіри суспільства. Тому для політиків сьогодні дострокові вибори невигідні, тому що вони просто ризикують. А от для кого дійсно вигідні – це для українського суспільства. Тому що в принципі, нам завжди такий совковий міф нав’язують, що вибори не потрібні, вибори — шкідливі, вибори – дорогі.

У всьому світі вибори – це оцінка діючих політиків. Давати їм оцінку як можна найчастіше – це правильна річ, це є демократія. А коли народу кажуть: вам не треба приймати участь в управлінні країною, а це єдиний спосіб для більшості – приймати участь, — це маніпуляція.

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Значить, немає ніякої демократії. А будь-яка влада, їм завжди не потрібні вибори, якщо вони при владі, тому що це для них ризик цю владу залишити. А особливо це важливі вибори, дострокові вибори, коли у вас в країні політична криза. А в нас в Україні перманентна політична криза.

Що таке політична криза? Це коли влада, коли правлячий клас, очевидно, не справляється з викликами часу, і очевидно, не має довіри. Тому чим частіше вибори… Це знаєте, коли організм хворіє, що добрий лікар каже? Підвищуйте свій метаболізм, більше пийте води, сходіть в баню, таке інше.

Вибори, і дочасні вибори – це підвищений метаболізм, щоб вилікувати хворий політичний механізм. Тому для суспільства ці вибори важливі. А от для влади — це непрогнозовані ризики.

Якщо говорити про політиків, їм вибори невигідні зараз, попри заклики деяких політичних сил, тому що жодна політична сила сформувати в парламенті якийсь свій потужний блок не зможе.

— Так. Таким чином, причому зараз дуже висока, скажемо так, соціальна турбулентність. Сьогодні картинка така, а завтра щось відбудеться, і все може помінятися.

Я пам’ятаю, на прикладі 2014 року, стартовий рейтинг Радикальної партії Ляшка був 22%, а прийшли вони в парламент з 7 чи 8%. Тому що велика кількість компромату і протидії, контропропаганди проти них цей рейтинг занизили.

Сьогодні різні соціологи кажуть, що Юлія Тимошенко, Петро Порошенко — десь нарівні. А хто з них виграє – ніхто не впевнений. Чи, може, ні той, ні інший не виграє, а з'явиться якась третя чи четверта фігура. Тому ризикувати, я думаю, вони не будуть, думаю, виборів дочасних не буде. Це погано. Тому що основна проблема України в тому, що ті люди, хто сьогодні при владі, на жаль, вони не змінюють країну, а зміни вже давно назріли. І це основна суспільна вимога. А вони, на жаль, консервують ту систему, в якій ми знаходимося.

Якщо говорити про якісь маніпуляції не виборчі, чого нам в такому випадку чекати від якихось провладних структур, від політиків, які не хочуть допустити нових парламентських виборів?

— По-перше, їм не треба для цього маніпулювати, тому що легітимний спосіб зробити вибори, якщо не казати про вихід на Майдан, і вимоги народу, що потрібні вибори, цей механізм в руках чи парламенту, чи президента. Ні в парламенті, ні в президентській команді, ні сам президент не вважають за потрібне добити дочасні вибори, того що для них це втрата влади.

Ранее политический эксперт Валерий Гончарук заявил в эфире "ГС", что о внеочередных выборах в Раду и смене Кабмина станет ясно, когда депутаты начнут интенсивно "латать" избирательное законодательство и хаотично вносить правки.