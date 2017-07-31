Дипломатов США не пускают на дачу в Серебряном бору в Москве

КИЕВ, 31 июл – РИА Новости Украина. Американские дипломаты уже два дня не имеют доступа к даче в Серебряном бору в Москве, посольство США в РФ во вторник обратится к российским официальным лицам по этому поводу, заявила РИА Новости глава пресс службы дипмиссии Мария Олсон.

Ранее МИД РФ заявил, что с 1 августа приостанавливает использование посольством США в России складских помещений на Дорожной улице в Москве и посольской дачи в Серебряном бору. Соответствующие ноты были вручены главе американской дипмиссии Джону Теффту. Данные меры стали ответом на антироссийскую политику и разрабатываемые новые антироссийские санкции со стороны США. Теффт заявил, что "глубоко сожалеет" в связи с предпринятыми Москвой мерами.

"Нам не дали доступ к объекту (в Серебряном бору – Ред.) ни вчера, ни сегодня. Мы обращались по этому поводу к российским официальным лицам и будем делать это завтра", — сказала Олсон.

Она не стала комментировать, означает ли это обращение в МИД РФ.

По данным агентства Рейтер, группе машин с дипломатическими номерами, в том числе грузовику, в понедельник было запрещено проехать на территорию дачи. Агентство сообщало, что российская сторона пообещала доступ американским дипломатам к даче до середины вторника, чтобы они смогли забрать свои вещи.

Ранее сообщалось, что в понедельник машинами с дипломатическими номерами продолжался вывоз вещей со склада посольства США на Дорожной улице на юге Москвы, основная часть этой работы была проделана на прошлой неделе.

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Администрация предыдущего президента США Барака Обамы в конце декабря 2016 года приняла пакет антироссийских санкций, мотивируя это "вмешательством в выборы" и "давлением на американских дипломатов", работающих в России. Среди прочего США закрыли доступ к двум жилым комплексам — так называемым загородным "дачам" постпредства России в Нью-Йорке и посольства России в Вашингтоне, которые являются российской дипломатической собственностью.