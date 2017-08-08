США готовы ввести дополнительные санкции против Венесуэлы

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КИЕВ, 8 авг — РИА Новости Украина. Администрация президента США Дональда Трампа готовится ввести санкции в отношении еще одной группы венесуэльских чиновников, связанных с президентом страны Николасом Мадуро, передает Рейтер со ссылкой на источники в администрации.

После проведенных Венесуэлой выборов в учредительное собрание США ввели санкции против президента Николаса Мадуро за "подрыв демократии", все его активы в юрисдикции США заморожены, а гражданам США запрещено вести с Мадуро дела. Ранее минфин США внес в список санкций 13 физических лиц, включая действующих и бывших министров, начальников полиции Венесуэлы и вице-президентов национальной нефтяной компании.

По данным агентства, новые санкции, которые включат в себя заморозку активов и запрет на въезд, США могут ввести уже на этой неделе.

К настоящему моменту окончательный санкционный список еще не сформирован, передает агентство. Также сообщается, что санкции, затрагивающие нефтяной сектор Венесуэлы, по-прежнему рассматриваются.

В субботу в Венесуэле прошла первая сессия национального учредительного собрания, которое должно заняться разработкой изменений в конституцию страны и систему управления. На ней было принято решение об увольнении генпрокурора Луисы Ортеги Диас, которое чуть позже подтвердил верховный суд страны. Сама Ортега Диас отказалась признать это решение.

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Созыв учредительного собрания был объявлен по инициативе президента Николаса Мадуро. Оппозиция не признает прошедшие выборы в учредительное собрание, указывая, что его созыв должен был быть осуществлен через референдум.

По официальным данным национального избирательного совета, в выборах в учредительное собрание приняли участие почти 8,1 миллиона человек, или 41,53% избирателей. Однако эти данные оспаривают оппозиция и глава компании Smartmatic, выполнявшей работу для избирательного совета, Антонио Мухика. На пресс-конференции в Лондоне он сказал, что данные по явке на прошедших в воскресенье выборах были завышены, по меньшей мере, на один миллион голосов, а итоговые результаты сфабрикованы. Власти уже отвергли эти заявления.