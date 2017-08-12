Вероятность вооруженного столкновения между США и КНДР высока - эксперт

РИА Новости Украина — радиостанция Голос столицы

По сообщениям американских СМИ, Пентагон подготовил план превентивного удара по около двадцати объектам в КНДР, которые немедленно атакуют в случае приказа президента Дональда Трампа. Якобы планируется атака с бомбардировщиков, которые дислоцируются на авиабазе Андерсен тихоокеанского острова Гуам.

Ранее Трамп заявил, что на новые угрозы со стороны КНДР отреагирует "огнем и яростью".

Также стало известно, что Северная Корея подготовила план атаки на американскую военную базу на острове Гуам. Как сообщает Reuters со ссылкой на источники в армии КНДР, планируется выпустить четыре ракеты средней дальности, которые должны пролететь над Японией и упасть в 30-40 километрах от острова Гуам. Этот план якобы еще должен одобрить лидер КНДР Ким Чен Ын.

На эти намерения Северной Кореи уже отреагировали в Южной Корее и Японии. В Пхеньяне заявили, что готовы к немедленному ответу, если КНДР нанесет удар по военной базе США. Также Южная Корея созывает экстренное заседание Совбеза ООН. В Министерстве обороны Японии также заявили, что предоставят своим военным право сбивать ракеты КНДР, если они будут представлять угрозу для территории страны.

Новую эскалацию конфликта между США и КНДР прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы политический аналитик Института Евро-Атлантического сотрудничества Владимир Горбач.

(текст публикуется на языке оригинала)

Це продовження напруги у відносинах між країнами, чи все серйозніше?

— Як мінімум, ми маємо справу з ескалацією войовничої риторики, яка не те що межує з погрозами, а фактично і відбувається у формі взаємних погроз. КНДР погрожує попередити, як вони кажуть, американців новим запуском своїх ракет, а американський президент і США дуже радикально попереджають керівництво КНДР цього не робити, бо вони грають з вогнем. Я би ще додав висловлювання міністра оборони США Джеймса Меттіса, що КНДР за будь-яких розкладів програє як гонку озброєнь з США, так і обмін ударами. І навіть сказав, що народ КНДР дуже серйозно від цього постраждає, від таких дій своєї влади. Тобто в принципі це поки що ескалація риторики, і так зовні виглядає, що вірогідність збройного зіткнення висока як ніколи до того, бо ми знаємо, що ядерна балістична програма КНДР реалізується дуже давно, і конфронтація перш за все з США і найближчими сусідами КНДР, які відчувають себе потенційними мішенями для корейських ракет.

Ця конфронтація довго існує і режим санкцій існував давно, він рішенням Радбезу лише посилений, а от такого відчуття, що от все вже, війна висить в повітрі, такого не було раніше.

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І потрібно сказати, що адміністрацією Трампа це також може бути використано, і може бути зручна тема, щоби відволікти увагу перш за все американських виборців від розслідувань, які ведуть всередині США, щодо адміністрації Трампа. Тобто для відведення уваги від цих внутрішніх проблем на зовнішню загрозу. Тим більше, ядерну загрозу.

А позиція Китаю в цьому питанні є зрозумілою?

— Позиція Китаю теж дуже важлива і не менш важлива, ніж російська. Китай набагато більше впливає на КНДР і економічно, і політично. Я думаю, що китайці все одно будуть виторговувати, дбати про свій власний інтерес, а ми знаємо, їм теж це вигідно, відволікати увагу США на КНДР, щоб потім на піку ескалації дорожче продати свої посередницькі послуги, продати свій вплив на КНДР, і таким чином здобути від США певні поступки, можливо в якихось торгово-економічних питаннях тощо. Тобто вони теж маневрують і теж шукатимуть свою вигоду. І, можливо, насамкінець я хотів би сказати, що я особисто не вірю в те, що ми будемо свідками ядерного конфлікту. Саме тому, що з обох боків начебто є ядерна зброя, я думаю, що зброя взагалі або не буде застосовуватися, або буде застосовуватися дуже по мінімуму. І саме це стримування, що це загроза буде планетарного масштабу, вона буде стримувати обидві сторони.

Хто був ініціатором загострення цієї войовничої риторики?

— Причина тут проста, вона зрозуміла, і фігурує в усіх текстах. Це продовження КНДР своєї ядерної ракетної програми. Їх Радбез ООН закликає припинити, зупинити і більше не повторювати, а вони постійно це просувають і демонструють запуски своїх ракет.

Предлагаемые США меры предполагают полномасштабную торговую блокаду, однако Москва не будет в восторге от этой идеи. Такое мнение в эфире «ГС» высказал эксперт-международник Сергей Толстов.

Политолог, эксперт Киевского центра политических исследований и конфликтологии Антон Финько в эфире радиостанции Голос Столицы заявил, что после испытаний КНДР вероятность военного столкновения Северной Кореи и США превысила 30%.