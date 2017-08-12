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    Надеемся, что США не будут вмешиваться в российские выборы - Лавров

    Тема:

    США - Россия: санкции преткновения (501)

    (обновлено: )26
    Министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул, что никаких доказательств вмешательства РФ в американские выборы так и не было предоставлено.
    Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 12 авг — РИА Новости Украина. Москва надеется, что после обвинений РФ во вмешательстве в выборы, США не будут так же действовать на выборах в 2018 году в России, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая в рамках форума "Территория смыслов".

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    "Надеюсь, что после всех голословных обвинений в наш адрес, а ни единого факта не было предъявлено в течение тех девяти или десяти месяцев, что твердят в Вашингтоне о нашем вмешательстве в эти выборы, что сама острота этой темы для американского истеблишмента заставит их лишний раз подумать", — сказал Лавров, отвечая на вопрос, стоит ли России ожидать иностранного вмешательства на выборах президента в 2018 году.

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    "А если это (вмешательство — ред.) будет происходить, у нас есть наши законы, есть Венская конвенция о дипломатических отношениях, которая прописывает очень конкретно, что можно делать дипломатическим представителям и чего им нельзя делать. Мы будем руководствоваться ею и нашими законами", — сказал он.

    В конгрессе США идут независимые расследования по поводу возможного вмешательства РФ в выборы президента США, на которых победил Трамп. Аналогичное расследование также ведет ФБР. В американских СМИ регулярно появляются сообщения, как правило, со ссылкой на неназванные источники, о контактах членов предвыборного штаба Трампа с российскими чиновниками и бизнесменами. Россия неоднократно опровергала эти обвинения.

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