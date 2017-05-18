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    Трамп: с нетерпением жду завершения расследования о "вмешательстве в выборы"

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    Трамп: миграционный указ, отношения с РФ, стена с Мексикой (246)

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    По словам главы Белого дома, он "никогда не перестанет бороться за людей и те вопросы, которые представляют наибольшую важность для будущего США".
    Дональд Трамп. Архивное фото
    REUTERS Carlos Barria

    КИЕВ, 18 мая — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп заявил, что нет никакой связи между его избирательной кампанией и каким-либо иностранным вмешательством в выборы президента.

    Министерство юстиции США назначило экс-главу ФБР Роберта Мюллера спецпрокурором по расследованию предполагаемого вмешательства РФ в президентские выборы в США в 2016 году.

    Телефонные переговоры Дональда Трампа
    Sean Spicer / Twitter
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    "Как я уже заявлял неоднократно, тщательное расследование подтвердит, что мы уже и так знаем, — нет никакой связи между моей кампанией и каким-либо иностранным вмешательством. Я жду с нетерпением завершения этого вопроса. Тем временем, я никогда не перестану бороться за людей и те вопросы, которые представляют наибольшую важность для будущего нашей страны", — говорится в заявлении Трампа.

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    Трамп 9 мая отправил директора ФБР Джеймса Коми в отставку. В Белом доме отметили, что это произошло ввиду "утраты доверия" президента к нему. В сопровождавшем увольнение письме к руководителю ведомства президент сообщил, что принял решение об увольнении после рекомендации генпрокурора, главы министерства юстиции Джеффа Сешнса. По словам Трампа, он никогда не просил уволенного главу ФБР Джеймса Коми закрыть расследование о "вмешательстве РФ" в выборы в США.

    Коми вел расследование в отношении Трампа на предмет предполагаемых "связей с Россией", которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле. При этом побежденный соперник Трампа на выборах президента 2016 года Хиллари Клинтон также обвиняла Коми в том, что он добился ее поражения, распространив не подтвердившуюся информацию о новом расследовании против Клинтон за десять дней до выборов.

    Россия неоднократно опровергала обвинения американских спецслужб в попытках повлиять на выборы в США.

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