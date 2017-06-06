Госдеп США обвинил Россию во вмешательстве в выборы в Черногории

КИЕВ, 6 июн — РИА Новости Украина. Действующий помощник госсекретаря США Джон Хефферн заверил, что Россия пыталась вмешаться в выборы в Черногории, чтобы препятствовать ее вхождению в НАТО.

По его словам, РФ использовала "все имеющиеся ресурсы, чтобы подорвать выборы в Черногории". "Я считаю, явной целью этой кампании было изменение движения Черногории по вступлению в НАТО", — сказал он, выступая на конференции в Вашингтоне.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров назвал нечистоплотными заявления Черногории о "вмешательстве" России в дела страны.

До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что обвинения в адрес России направлены на оправдание перед собственным населением вступления в НАТО.