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    Госдеп США обвинил Россию во вмешательстве в выборы в Черногории

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    Помощник госсекретаря США заявил, что РФ использовала "все имеющиеся ресурсы, чтобы подорвать выборы в Черногории": "Я считаю, явной целью этой кампании было изменение движения Черногории по вступлению в НАТО".
    Флаг США
    RIA News

    КИЕВ, 6 июн — РИА Новости Украина. Действующий помощник госсекретаря США Джон Хефферн заверил, что Россия пыталась вмешаться в выборы в Черногории, чтобы препятствовать ее вхождению в НАТО.

    Генсек НАТО Йенс Столтенберг и президент США Дональд Трамп (слева направо на первом плане). Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    По его словам, РФ использовала "все имеющиеся ресурсы, чтобы подорвать выборы в Черногории". "Я считаю, явной целью этой кампании было изменение движения Черногории по вступлению в НАТО", — сказал он, выступая на конференции в Вашингтоне.

    Ранее глава российского МИД Сергей Лавров назвал нечистоплотными заявления Черногории о "вмешательстве" России в дела страны.

    До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что обвинения в адрес России направлены на оправдание перед собственным населением вступления в НАТО.

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