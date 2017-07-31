Ряд стран не признают выборы в Венесуэле

КИЕВ, 31 июл – РИА Новости Украина. Аргентина присоединилась к позиции Колумбии и Перу, которые также заявили о своем непризнании результатов выборов в учредительное собрание Венесуэлы, говорится в сообщении МИД страны.

"Аргентинское правительство сожалеет, что венесуэльское правительство, не прислушавшись к призывам международного сообщества, продолжило выборы в учредительное собрание, которое не соответствует требованиям, введенным конституцией этой страны", – говорится в сообщении МИД.

Выборы в учредительное собрание, которое должно будет заняться подготовкой изменений в конституцию страны, проводятся в воскресенье по инициативе президента Николаса Мадуро. Оппозиция считает это нарушением конституции, так как, по ее мнению, для их созыва должен был быть объявлен референдум.

"Сегодняшние выборы не уважают волю более чем семи миллионов венесуэльских граждан, которые выступили против их проведения. Аргентина не признает результатов этих незаконных выборов", – подчеркивается в заявлении.

Аргентина присоединилась к позиции Колумбии и Перу, которые также заявили о своем непризнании результатов выборов в учредительное собрание Венесуэлы.

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В Венесуэле почти четыре месяца идут массовые протесты после решения верховного суда серьезно ограничить власть оппозиционной Национальной ассамблеи. Решение было отменено, но сторонники оппозиции вышли на улицы с требованием отставки членов суда и проведения досрочных выборов, а также против созыва учредительного собрания, считая это попыткой изменить конституцию. Число погибших, по последним данным, превысило 110 человек.