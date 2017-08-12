США и Китай призывают КНДР прекратить провокации

КИЕВ, 12 авг — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин в телефонном разговоре сошлись во мнениях относительно того, что КНДР должна прекратить провокации, передает агентство Рейтер со ссылкой на заявление Белого дома.

В заявлении сообщается, что КНДР "должна прекратить свое провокационное и эскалационное поведение".

В ходе телефонного разговора Трамп и Си Цзиньпин назвали принятие резолюции совбеза ООН в отношении КНДР "важным шагом на пути к достижению мира и стабильности на Корейском полуострове".

"Президенты также подчеркнули свою взаимную приверженность денуклеаризации Корейского полуострова", — говорится в заявлении. Отмечается, что лидеры США и КНР имеют "очень близкие отношения", которые могут привести к "мирному разрешению проблемы КНДР".

В начале августа СБ ООН единогласно принял новую резолюцию по КНДР, которая ужесточает санкции против этой страны. По подсчетам США, которые предложили резолюцию, полное выполнение данных ограничений позволит сократить на треть ежегодные валютные доходы Пхеньяна, составляющие сейчас около 3 миллиардов долларов. При этом США отказались зафиксировать в резолюции СБ ООН отказ от попыток смены режима в КНДР.

КНДР, несмотря на санкции СБ ООН, не прекращает проведение ракетных испытаний под предлогом защиты от США. На этой неделе Пхеньян и Вашингтон обменялись рядом угроз. Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) сообщило, что северокорейские военные изучают возможность нанесения ракетного удара по военным объектам США на острове Гуам в западной части Тихого океана. Президент Дональд Трамп пригрозил Северной Корее "огнем и яростью", если со стороны КНДР будет реальная угроза для США. Трамп заявил, что если лидер КНДР Ким Чен Ын "сделает что-то с Гуамом, с Северной Кореей произойдет такое событие, которого еще никто никогда не видывал".