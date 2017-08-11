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    В мире

    Трамп: КНДР пожалеет в случае новых угроз США или их союзникам

    Тема:

    Превентивные меры. Ядерные угрозы КНДР и США (491)

    (обновлено: )33
    Командование стратегических сил Корейской народной армии ранее заявило о проработке плана одновременного удара четырьмя ракетами "Хвасон-12" по району в 30-40 километрах от острова Гуам.
    Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 11 авг — РИА Новости Украина. КНДР пожалеет в случае новых угроз или действий против США и их союзников, заявил американский президент Дональд Трамп.

    Флаг КНДР
    REUTERS KCNA
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    "Если (Ким Чен Ын — Ред.) произнесет еще одну угрозу в форме открытой угрозы… или если он сделает что-либо в отношении Гуама или любого другого места на территории Америки или ее союзников, он полностью пожалеет об этом в скором времени", — заявил американский лидер в ходе пресс-конференции.

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    В четверг командование стратегических сил Корейской народной армии заявило о проработке плана одновременного удара четырьмя ракетами "Хвасон-12" по району в 30-40 километрах от острова Гуам, где расположены американские военные базы. Сообщалось, что ракеты пролетят над тремя японскими префектурами. Ракеты пролетят 3356,7 километров за 1065 секунд. Кроме того, в заявлении утверждается, что план будет доработан к середине августа и представлен на рассмотрение Ким Чен Ына. После этого военные будут готовы осуществить его в любой момент по приказу главнокомандующего.

    Ранее американский президент Дональд Трамп пригрозил КНДР "огнём и яростью" в случае угрозы для США.

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