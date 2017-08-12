Депутат предложил запретить Трампу удар по КНДР без разрешения конгресса

КИЕВ, 12 авг – РИА Новости Украина. Американский депутат потребовал немедленного созыва заседания палаты представителей конгресса США для обсуждения законопроекта, запрещающего превентивный ядерный удар по КНДР без одобрения конгресса.

До начала сентября члены палаты представителей конгресса разъехались по своим округам и должны начать работу в Вашингтоне 5 сентября.

"В свете продолжающегося противостояния между Соединенными Штатами и Северной Кореей, а также безответственных слов президента Трампа я прошу немедленного созыва вами заседания палаты представителей для обсуждения законопроекта, который бы запретил США нанесение превентивного ядерного удара без одобрения конгресса", — говорится в письме представляющего штат Род-Айленд демократа Дэвида Сисилайна спикеру палаты представителей Полу Райану.

Соответствующий законопроект был представлен в палате в январе текущего года и в настоящее время находится на рассмотрении в комитете по иностранным делам. "Этот законопроект, который оставляет за президентом право на незамедлительный ответный удар в случае ядерной атаки, позволит снизить напряженность и избежать катастрофы ядерного противостояния", — говорится в письме.

По мнению Сисилайна, заявления Трампа "усугубляет ситуацию" на Корейском полуострове, где, по его данным, находятся около 20 тысяч американцев, а еще "миллионы живут в зоне досягаемости межконтинентальных ракет Северной Кореи".

"Критически важно чтобы администрация Трампа испробовала все дипломатические пути (урегулирования ситуации) перед тем, как прибегать к военной силе. Вместо этого президент Трамп делает (и без того) опасную ситуацию еще хуже", — говорится в письме, опубликованном в его Twitter аккаунте. Письмо было передано Райану в пятницу.

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В последнюю неделю Пхеньян и Вашингтон обменялись рядом угрожающих заявлений. Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) сообщило, что северокорейские военные изучают возможность нанесения ракетного удара по военным объектам США на острове Гуам в западной части Тихого океана. А президент Дональд Трамп пригрозил Северной Корее "огнем и яростью", если со стороны КНДР будет реальная угроза для США. При этом американский лидер заявил, что если лидер КНДР Ким Чен Ын "сделает что-то с Гуамом, с Северной Кореей произойдет такое событие, которого еще никто никогда не видывал".