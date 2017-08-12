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    Трамп предрек рост популярности Гуама среди туристов после угроз КНДР

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    По мнению президента США Дональда Трампа, туристический поток на остров Гуам увеличится в десять раз без каких-либо денежных трат "благодаря" КНДР.
    Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 12 авг — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп пошутил, что Гуам получит бесплатную рекламу: благодаря угрозам КНДР множество туристов узнают, что есть такой остров.

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    "Я могу сказать, что ваш туристический поток увеличится в десять раз без каких-либо денежных трат, так что поздравляю вас", — пошутил Трамп в ходе телефонного разговора с главой острова Эдди Кальво, который выложил видеозапись с разговором на своей странице в Facebook. Президент также предположил, что Кальфо станет "безумно популярным".

    По словам Трампа, никто желает мирного решения больше него, однако подчеркнул, что также может прибегнуть к "плохому решению".

    "Господин президент, будучи губернатором Гуама и гражданином США, заявляю, что никогда не чувствовал себя в большей безопасности, чем с вами у руля", — заявил, в свою очередь, Кальво. На что Трамп ответил, что его следовало избрать восемь лет назад.

    В последнюю неделю Пхеньян и Вашингтон обменялись рядом угрожающих заявлений. Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) сообщило, что северокорейские военные изучают возможность нанесения ракетного удара по военным объектам США на острове Гуам в западной части Тихого океана. А президент Дональд Трамп пригрозил Северной Корее "огнем и яростью", если со стороны КНДР будет реальная угроза для США. При этом американский лидер заявил, что если лидер КНДР Ким Чен Ын "сделает что-то с Гуамом, с Северной Кореей произойдет такое событие, которого еще никто никогда не видывал".

    На острове Гуам расположены американская авиабаза Андерсен и военно-морская база Апра-Харбор.

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