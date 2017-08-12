Хроника 11 августа: Украина укрепляет границу, Одесса готовится к гей-параду

Дарья Егорова, РИА Новости Украина

В пятницу, 11 августа, погранслужба назвала виновных в срыве проекта «Стена», ООН подсчитала, что около 600 тыс жителей зоны АТО не получают пенсий и соцвыплат, "Мотор Сич" анонсировал выпуск вертолетов "Надежда", в минобороне сообщили о повышении окладов военным в зоне АТО, а так же о восстановлении военных судов. Подробнее – в кратком обзоре от РИА Новости Украина.

Протестующие ворвались в здание Фонда госимущества

Участники акции протеста, которые возле Фонда государственного имущества выступали против продажи госдоли в облэнерго, ворвались в здание ведомства и вручили чиновникам дойный аппарат, сообщает РБК-Украина.

"Стена" на границе. Погранслужба назвала виновных в срыве проекта

Завершению проекта "Стена" на границе с Россией мешает политическая составляющая и дискредитирующая проект информационная кампания в СМИ, заявил журналистам в пятницу помощник главы Государственной пограничной службы — пресс-секретарь ведомства Олег Слободян.

ООН: более 500 тыс жителей зоны АТО не получают пенсий и соцвыплат

586 тысяч граждан Украины, проживающих в зоне конфликта, не получают пенсий и социальных выплат с начала прошлого года поскольку они не прошли регистрацию, введенную правительством, сообщает Управление ООН по делам беженцев.

Нацбанк рассмотрит правовой статус биткоина в Украине

Совет по финансовой стабильности до конца августа проведет заседание для выработки позиции относительно правового статуса биткоина в Украине и его регулирования. Об этом говорится в комментарии заместителя председателя Национального банка Украины Олега Чурия на странице ведомства в Facebook.

"Мотор Сич" анонсировал выпуск вертолетов "Надежда"

Завод "Мотор Сич" планирует в 2018 году начать выпуск вертолетов в Запорожье. Об этом сообщил народный депутат, президент и генеральный конструктор предприятия Вячеслав Богуслаев.

В Минобороны сообщили, на сколько повысят оклады военным в зоне АТО

Ежемесячный оклад военнослужащим, которые проходят службу в зоне проведения АТО в Донбассе, будет увеличен с сентября текущего года, сообщил представитель Министерства обороны Украины полковник Максим Праута.

Разработан проект по восстановлению военных судов

Гарнизонные суды, военный апелляционный суд и военная палата могут появиться в Украине, сообщил в пятницу офицер Управления правового обеспечения Генерального штаба Вооруженных сил страны Юрий Бобров.

Украина увеличит количество постов на границе с Россией и Белоруссией

Новый глава Госпогранслужбы Украины Петр Цигикал заявил о планах по увеличению количества постов на границе с Россией и сократить расстояние между ними в соответствии с европейскими стандартами.

Российские пограничники не выпускают ополченцев из Донбасса — ГПСУ

Пограничники РФ не пропускают ополченцев, направляющихся из Донбасса в Россию, заявил глава Государственной пограничной службы Украины Петр Цигикал.

Россия завершила строительство ж/д в обход Украины

РЖД завершили строительно-монтажные работы на железнодорожном обходе Украины и к концу осени текущего года планируют открыть движение поездов на этой линии, сообщила компания в пятницу.

Турция не одобряет антироссийские санкции — глава МИД

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара не одобряет антироссийские санкции со стороны ЕС и США, они наносят ущерб турецкой экономике.

Под Николаевом вспыхнул мощный пожар, есть пострадавшие

Мощный пожар вечером в пятницу вспыхнул возле поселка Весняное недалеко от Николаева, пострадал тракторист, сообщает местное интернет-издание Novosti N.

В базу "Миротворца" попала киевлянка, выступающая против переименований улиц

Киевлянка Светлана Пикта, выступающая против переименования улиц в честь участников ОУН-УПА, попала в базу данных сайта "Миротворец". "Ведет антиукраинскую и пророссийскую пропаганду, организует срыв выполнения закона о декоммунизации", — отмечается на сайте.

Гей-парад в Одессе. Организаторы ожидают 500 участников

Около 500 человек намерены принять участие в марше равенства ЛГБТ-сообщества, который анонсирован на 13 августа в Одессе. Марш равенства состоится в рамках фестиваля "Одесса Прайд-2017", стартовавшего 9 августа.

По словам организаторов, фестиваль включает в себя не только, гей-парад, но и работа других различных площадок для общения (дискуссии, кинофильмы, выставки).

Юная полиглотка стала победительницей конкурса "Мисс Украина-Вселенная"

В Киеве прошел финальный этап конкурса "Мисс Украина Вселенная", на котором победила 18-летняя Яна Красникова. Киевлянка покорила сердца судей исполнением гимна Украины на английском и украинском языке. Красавица завоевала не только роскошная корону, которая стоит около 4 млн гривен, но и право представить страну на престижном конкурсе "Мисс Вселенная".

Читайте также: Вероятность вооруженного столкновения между США и КНДР высока — эксперт

Трамп не исключил "военного варианта" решения ситуации в Венесуэле

У США много вариантов урегулирования ситуации в Венесуэле, в том числе военные, заявил американский президент Дональд Трамп.

Трамп подтвердил серьезность своих слов в отношении КНДР

Президент США Дональд Трамп в пятницу выразил надежду на то, что власти КНДР понимают серьезность сложившейся ситуации.