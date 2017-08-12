Пентагон высказался по поводу военных действий в отношении Венесуэлы

КИЕВ, 12 авг – РИА Новости Украина. Военные США не получали указаний о подготовке военной операции в отношении Венесуэлы, заявил официальный представитель Пентагона Эрик Пэхон.

"К настоящему времени Пентагон не получал каких-либо приказов касательно Венесуэлы", — цитирует CNN слова представителя оборонного ведомства в связи с заявлением президента Трампа о том, что США не исключают военного способа разрешения ситуации в Венесуэле.

Представитель Пентагона рекомендовал обратиться за разъяснениями слов президента в Белый дом, отметив, что "любые инсинуации Мадуро о том, что мы (США) готовим атаку, беспочвенны и нацелены на то, чтобы отвлечь внимание от его усилий по подрыву демократического процесса и (демократических) институтов в Венесуэле".

Южное командование ВС США также сообщило, что пока не получало приказа о подготовке операции, но готово в любой момент защищать национальные интересы США и обеспечивать безопасность американцев.

Ранее в пятницу по итогам совещания с участием советника по национальной безопасности, госсекретаря Тиллерсона и представителя в ООН Хейли, Трамп заявил, что Вашингтон рассматривает все сценарии в отношении Венесуэлы, в том числе военную операцию.

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Ситуация в Венесуэле обострилась после созыва учредительного собрания, объявленного по инициативе президента Николаса Мадуро. Оппозиция не признает прошедшие выборы в учредительное собрание, указывая, что его созыв должен был быть осуществлен через референдум.