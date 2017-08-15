Вице-президент США Пенс назвал Венесуэлу "несостоявшимся государством"

КИЕВ, 15 авг — РИА Новости Украина. Венесуэла является "несостоявшимся государством", которое угрожает безопасности США и "всего западного полушария", заявил вице-президент США Майк Пенс, передает агентство Рейтер.

"Президент (Дональд) Трамп дал ясно понять, что мы не будем стоять в стороне, пока Венесуэла превращается в диктатуру. Несостоявшееся государство в Венесуэле угрожает безопасности и процветанию всего нашего северного полушария и людей США", — сказал Пенс.

Он добавил, что из-за кризиса в латиноамериканской стране наркотрафик может увеличиться, а также может вырасти нелегальная миграция в США.

В пятницу президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон рассматривает все сценарии в отношении Венесуэлы, в том числе военную операцию.

В Венесуэле 5 августа прошла первая сессия национального учредительного собрания, которое должно заняться разработкой изменений в конституцию страны и систему управления. На ней было принято решение об увольнении генпрокурора Луисы Ортеги Диас, которое чуть позже подтвердил верховный суд страны. Сама Ортега Диас отказалась признать это решение.

Созыв учредительного собрания был объявлен по инициативе президента Николаса Мадуро. Оппозиция не признает прошедшие выборы в учредительное собрание, указывая, что его созыв должен был быть осуществлен через референдум.

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По официальным данным национального избирательного совета, в выборах в учредительное собрание приняли участие почти 8,1 миллиона человек, или 41,53% избирателей. Однако эти данные оспаривают оппозиция и глава компании Smartmatic, выполнявшей работу для избирательного совета, Антонио Мухика. На пресс-конференции в Лондоне он сказал, что данные по явке на прошедших в воскресенье выборах были завышены, по меньшей мере, на один миллион голосов, а итоговые результаты сфабрикованы. Власти уже отвергли эти заявления.

В стране продолжаются массовые акции протеста и масштабные столкновения с полицией.