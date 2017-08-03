наверх
03.08.201707:35
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Видео

    Последствия масштабного взрыва в Абхазии

    (обновлено: )2
    После взрывов на складе боеприпасов в Абхазии пострадали 27 граждан России, всего ранены 60 человек – их жизни ничто не угрожает, сообщил РИА Новости по телефону из Сухума пресс-секретарь министерства здравоохранения Абхазии Рустам Зантария.
    RT на русском

    Ранее сообщалось о 53 пострадавших. Взрывы произошли на складах минобороны Абхазии в селе Приморское Гудаутского района примерно в 16:30 по Киеву в среду 2 августа.

    6-летняя одесситка погибла в авиакатастрофе в Абхазии
    Канал Sputnik Абхазия на youtube
    В авиакатастрофе в Абхазии погибла шестилетняя одесситка

    "По последним данным к этому часу, – 60 пострадавших, из них двое детей. Среди раненных большая часть – средней и легкой степени тяжести. Есть два-три человека тяжелых, но их жизни ничто не угрожает", — сказал Зантария. Он указал, что необходимости в транспортировке кого-либо из пострадавших в Россию нет.

    "Двадцать семь из них, по последним подсчетам, — это граждане РФ", — добавил он.

    Зантария выразил уверенность, что число пострадавших уже не увеличится, "потому что очаг возгорания ликвидирован, и снаряды больше не рвутся".

    По его словам, основные ранения – осколочные, от снарядов, а также от битого стекла и камней. "Большая часть пострадавших была в районе серо-водородного источника в Приморском. Там люди принимали грязевые ванны. Ударная волна принесла много камней, осколки стекла", — отметил он.

    Посольство РФ в Абхазии уточняет, что пострадало 35 россиян, из которых 27 понадобилась госпитализация.

    "По последним данным минздрава республики Абхазия, в результате взрыва боеприпасов на военных складах министерства обороны республики Абхазия пострадало 60 человек, из которых 35 – граждане РФ, 27 россиян госпитализированы", — сообщает посольство РФ в Абхазии на своей странице в Facebook.

    Ссылки по теме:
      Темы дня
      Премьер-министр РФ Д. Медведев. Архивное фото
      Санкции США по России ударили по ЕС
      Петр Порошенко и Михаил Саакашвили. Архивное фото
      Михо мне друг, но истина... Порошенко против Саакашвили
      Лето в Киеве
      Украина: жара наступает
      Столкновения перед парламентом Венесуэлы в Каракасе
      Венесуэла: масштабные протесты и выборы