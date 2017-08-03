Последствия масштабного взрыва в Абхазии

Ранее сообщалось о 53 пострадавших. Взрывы произошли на складах минобороны Абхазии в селе Приморское Гудаутского района примерно в 16:30 по Киеву в среду 2 августа.

"По последним данным к этому часу, – 60 пострадавших, из них двое детей. Среди раненных большая часть – средней и легкой степени тяжести. Есть два-три человека тяжелых, но их жизни ничто не угрожает", — сказал Зантария. Он указал, что необходимости в транспортировке кого-либо из пострадавших в Россию нет.

"Двадцать семь из них, по последним подсчетам, — это граждане РФ", — добавил он.

Зантария выразил уверенность, что число пострадавших уже не увеличится, "потому что очаг возгорания ликвидирован, и снаряды больше не рвутся".

По его словам, основные ранения – осколочные, от снарядов, а также от битого стекла и камней. "Большая часть пострадавших была в районе серо-водородного источника в Приморском. Там люди принимали грязевые ванны. Ударная волна принесла много камней, осколки стекла", — отметил он.

Посольство РФ в Абхазии уточняет, что пострадало 35 россиян, из которых 27 понадобилась госпитализация.

"По последним данным минздрава республики Абхазия, в результате взрыва боеприпасов на военных складах министерства обороны республики Абхазия пострадало 60 человек, из которых 35 – граждане РФ, 27 россиян госпитализированы", — сообщает посольство РФ в Абхазии на своей странице в Facebook.