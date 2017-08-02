наверх
02.08.201720:50
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    В Житомирской области произошел взрыв: есть пострадавший

    Тема:

    Рост криминала. Кровавые разборки в Днепре (426)

    (обновлено: )23
    В Житомирской области произошел взрыв
    Пресс-служба в Житомирской области

    КИЕВ, 2 авг – РИА Новости Украина. В Житомирской области вблизи села Озерного произошел взрыв, в результате которого был травмирован мужчина. Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

    Так, 2 августа около 13:10 по спецлинии "102" поступило сообщение о травмировании мужчины в лесном массиве вблизи пгт. Озерного, что произошло, вероятно, в результате взрыва неизвестного предмета.

    Пресс-служба в Житомирской области
    В Житомирской области произошел взрыв

    "По предварительной информации, между селами Озерным и Пряжев в лесном массиве двое жителей Житомирского района, отец и сын в возрасте 50 и 27 лет, занимались поисками металлолома. При попытке выкопать неизвестный металлический предмет произошел взрыв. В результате младший из мужчин получил травмы в виде ампутации кисти руки и ожогов тела. Он был госпитализирован в медицинское учреждение ", — говорится в сообщении.

    Сейчас идет установление всех обстоятельств произошедшего и идентификация предмета взрыва. Предварительная правовая квалификация события — ст.128 (Неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

    Ссылки по теме:
      Темы дня
      Петр Порошенко и Михаил Саакашвили. Архивное фото
      Михо мне друг, но истина... Порошенко против Саакашвили
      Лето в Киеве
      Украина: жара наступает
      Вид на Спасскую башню в Москве. Архивное фото
      Санкции США по России ударили по ЕС
      Стычки демонстрантов с полицией во время протестов в Венесуэле
      Венесуэла: масштабные протесты и выборы