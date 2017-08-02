В Житомирской области произошел взрыв: есть пострадавший

КИЕВ, 2 авг – РИА Новости Украина. В Житомирской области вблизи села Озерного произошел взрыв, в результате которого был травмирован мужчина. Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

Так, 2 августа около 13:10 по спецлинии "102" поступило сообщение о травмировании мужчины в лесном массиве вблизи пгт. Озерного, что произошло, вероятно, в результате взрыва неизвестного предмета.

Пресс-служба в Житомирской области В Житомирской области произошел взрыв

"По предварительной информации, между селами Озерным и Пряжев в лесном массиве двое жителей Житомирского района, отец и сын в возрасте 50 и 27 лет, занимались поисками металлолома. При попытке выкопать неизвестный металлический предмет произошел взрыв. В результате младший из мужчин получил травмы в виде ампутации кисти руки и ожогов тела. Он был госпитализирован в медицинское учреждение ", — говорится в сообщении.

Сейчас идет установление всех обстоятельств произошедшего и идентификация предмета взрыва. Предварительная правовая квалификация события — ст.128 (Неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.