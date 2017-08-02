наверх
02.08.201716:18
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    Три человека пострадали из-за взрыва в Червонопартизанске - источник

    Тема:

    Обострение в Донбассе. Безвозвратные потери ВСУ (82)

    135
    По информации источника в правоохранительных органах ЛНР, произошел взрыв неизвестного устройства в населенном пункте Червонопартизанск, три человека ранены.
    Правоохранители ЛНР. Архивное фото
    МВД ЛНР | Перейти в фотобанк

    ЛУГАНСК, 2 авг — РИА Новости. Три человека пострадали в результате взрыва в населенном пункте Червонопартизанск в самопровозглашенной Луганской народной республике, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах ЛНР.

    Взрыв дома в Голосеевском районе Киева. Разбор завалов
    @KARS.Kyiv
    Взрыв дома в Голосеево. Спасатели начали разбор завалов

    "Сегодня произошел взрыв неизвестного устройства в населенном пункте Червонопартизанск. Три человека ранены", — сказал собеседник агентства.

    Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

    Читайте также: Нужен ли кому-то мир в Донбассе? И сам Донбасс?

    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

    Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Михаил Саакашвили. Архивное фото
    Михо мне друг, но истина... Порошенко против Саакашвили
    Лето в Киеве
    Украина: жара наступает
    Флаг России. Архивное фото
    Санкции США по России ударили по ЕС
    Стычки демонстрантов с полицией во время протестов в Венесуэле
    Венесуэла: масштабные протесты и выборы