Три человека пострадали из-за взрыва в Червонопартизанске - источник

ЛУГАНСК, 2 авг — РИА Новости. Три человека пострадали в результате взрыва в населенном пункте Червонопартизанск в самопровозглашенной Луганской народной республике, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах ЛНР.

"Сегодня произошел взрыв неизвестного устройства в населенном пункте Червонопартизанск. Три человека ранены", — сказал собеседник агентства.

Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.