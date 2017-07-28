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    Причиной взрыва в жилом доме в Киеве могло стать самоубийство - СМИ

    Тема:

    Взрывоопасная ситуация: новое ЧП в Киеве (23)

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    Как выяснилось, все четыре крана на газовой плите, которая была установлена в квартире, где и произошел взрыв, были в открытом положении.
    Последствия взрыва в жилом доме в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 28 июл — РИА Новости Украина. Одной из основных версий мощного взрыва на улице Бурмистенко в Голосеевском районе Киева является самоубийство.

    Напомним, в результате взрыва, который произошел 26 июля, погибла одинокая пожилая женщина.

    Последствия взрыва в жилом доме в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Взрыв в доме в Киеве: последствия ЧП

    Повреждений газовых труб в квартире не нашли. В "Киевгазе" ранее озвучили сразу три возможные причины взрыва – неизвестный предмет, газовый баллон или самоубийство, сообщают "Подробности".

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    "Когда газовую плиту изъяли из квартиры правоохранительные органы, было зафиксировано, что все четыре крана на газовой плите были в открытом положении. Поэтому основной версией, что является причиной взрыва, в данном доме стало самоубийство", – говорит Татьяна Пархоменко, заместитель главы правления ПАО "Киевгаз".

    В полиции же пока о причинах взрыва молчат.

    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Последствия взрыва в жилом доме в Киеве

    "Неизвестно и то, подлежит ли восстановлению подъезд в доме, где случился взрыв, и квартиры. Тридцать восемь жителей дожидаться ответов будут во временном жилье. Людям предоставили комнаты в студенческом общежитии", — говорится в сюжете.

    Также отмечается, что каждый из пострадавших при взрыве получит из резервного фонда района по две с половиной тысячи гривен.

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