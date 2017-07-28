Причиной взрыва в жилом доме в Киеве могло стать самоубийство - СМИ

КИЕВ, 28 июл — РИА Новости Украина. Одной из основных версий мощного взрыва на улице Бурмистенко в Голосеевском районе Киева является самоубийство.

Напомним, в результате взрыва, который произошел 26 июля, погибла одинокая пожилая женщина.

Повреждений газовых труб в квартире не нашли. В "Киевгазе" ранее озвучили сразу три возможные причины взрыва – неизвестный предмет, газовый баллон или самоубийство, сообщают "Подробности".

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"Когда газовую плиту изъяли из квартиры правоохранительные органы, было зафиксировано, что все четыре крана на газовой плите были в открытом положении. Поэтому основной версией, что является причиной взрыва, в данном доме стало самоубийство", – говорит Татьяна Пархоменко, заместитель главы правления ПАО "Киевгаз".

В полиции же пока о причинах взрыва молчат.

РИА Новости Украина Евгений Котенко Последствия взрыва в жилом доме в Киеве

"Неизвестно и то, подлежит ли восстановлению подъезд в доме, где случился взрыв, и квартиры. Тридцать восемь жителей дожидаться ответов будут во временном жилье. Людям предоставили комнаты в студенческом общежитии", — говорится в сюжете.

Также отмечается, что каждый из пострадавших при взрыве получит из резервного фонда района по две с половиной тысячи гривен.