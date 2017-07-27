Дело возбуждено по факту взрыва автомобиля в Днепре

КИЕВ, 27 июл — РИА Новости. Полиция возбудила уголовное дело по факту взрыва автомобиля в украинском городе Днепр (бывший Днепропетровск), сообщила в четверг пресс-служба управления Национальной полиции Украины в Днепропетровской области.

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"По факту взрыва автомобиля по проспекту Поля в Днепре возбуждено уголовное производство по части второй статьи 15 ("покушение на преступление"), статье 115 ("умышленное убийство") Уголовного кодекса Украины", — говорится в сообщении полиции.

Ранее сообщалось, что в четверг в Днепре во дворе жилого дома прозвучал взрыв в одном из авто, в результате которого пострадала девушка-водитель.