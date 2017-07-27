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    Дело возбуждено по факту взрыва автомобиля в Днепре

    Тема:

    Рост криминала. Кровавые разборки в Днепре (393)

    (обновлено: )76
    По факту взрыва автомобиля по проспекту Поля в Днепре возбуждено уголовное производство по части второй статьи 15 ("покушение на преступление"), статье 115 ("умышленное убийство") Уголовного кодекса Украины.
    На месте взрыва в Днепре
    informator.dp.ua

    КИЕВ, 27 июл — РИА Новости. Полиция возбудила уголовное дело по факту взрыва автомобиля в украинском городе Днепр (бывший Днепропетровск), сообщила в четверг пресс-служба управления Национальной полиции Украины в Днепропетровской области.

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    "По факту взрыва автомобиля по проспекту Поля в Днепре возбуждено уголовное производство по части второй статьи 15 ("покушение на преступление"), статье 115 ("умышленное убийство") Уголовного кодекса Украины", — говорится в сообщении полиции.

    Ранее сообщалось, что в четверг в Днепре во дворе жилого дома прозвучал взрыв в одном из авто, в результате которого пострадала девушка-водитель.

     

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