Взрыв дома в Голосеево. Спасатели начали разбор завалов

Спасатели "Киевской службы спасения" начали разбор завалов на месте взрыва, который на произошел в жилом доме на Голосеевском проспекте в Киеве 8 июля.

"Для предоставления возможности экспертам правоохранительных органов проводить следственные действия спасатели аварийно-спасательного взвода с помощью специального оборудования разбирают завалы крупногабаритных конструкций", — говорится в сообщении.

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Напомним, в доме №70 на Голосеевском проспекте возле гостиницы "Мир" днем 8 июля прогремел взрыв. В результате погибли два человека, еще шесть – пострадали. Личные вещи киевлян, проживавших во взорвавшемся 8 июля доме на Голосеевском проспекте, 70, взяли под охрану, а само здание обнесено забором.