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    Взрыв дома в Голосеево. Спасатели начали разбор завалов

    (обновлено: )176
    Взрыв дома в Голосеевском районе Киева. Разбор завалов
    Взрыв дома в Голосеевском районе Киева. Разбор завалов
    Взрыв дома в Голосеевском районе Киева. Разбор завалов
    Взрыв дома в Голосеевском районе Киева. Разбор завалов
    Взрыв дома в Голосеевском районе Киева. Разбор завалов
    Взрыв дома в Голосеевском районе Киева. Разбор завалов
    Взрыв дома в Голосеевском районе Киева. Разбор завалов
    Взрыв дома в Голосеевском районе Киева. Разбор завалов
    @KARS.Kyiv
    Взрыв дома в Голосеевском районе Киева. Разбор завалов
    Взрыв дома в Голосеевском районе Киева. Разбор завалов
    @KARS.Kyiv
    Взрыв дома в Голосеевском районе Киева. Разбор завалов
    Взрыв дома в Голосеевском районе Киева. Разбор завалов
    @KARS.Kyiv
    Взрыв дома в Голосеевском районе Киева. Разбор завалов
    Взрыв дома в Голосеевском районе Киева. Разбор завалов
    @KARS.Kyiv
    Взрыв дома в Голосеевском районе Киева. Разбор завалов
    Взрыв дома в Голосеевском районе Киева. Разбор завалов
    @KARS.Kyiv
    Взрыв дома в Голосеевском районе Киева. Разбор завалов
    Взрыв дома в Голосеевском районе Киева. Разбор завалов
    @KARS.Kyiv

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    Взрыв дома в Голосеевском районе Киева. Разбор завалов

    Спасатели "Киевской службы спасения" начали разбор завалов на месте взрыва, который на произошел в жилом доме на Голосеевском проспекте в Киеве 8 июля.

    "Для предоставления возможности экспертам правоохранительных органов проводить следственные действия спасатели аварийно-спасательного взвода с помощью специального оборудования разбирают завалы крупногабаритных конструкций", — говорится в сообщении. 

    Смотрите также: Взрыв в доме в Киеве: последствия ЧП

    Напомним, в доме №70 на Голосеевском проспекте возле гостиницы "Мир" днем 8 июля прогремел взрыв. В результате погибли два человека, еще шесть – пострадали. Личные вещи киевлян, проживавших во взорвавшемся 8 июля доме на Голосеевском проспекте, 70, взяли под охрану, а само здание обнесено забором.

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