Нужен ли кому-то мир в Донбассе? И сам Донбасс?

Ольга Сухаревская, магистр внешней политики, правовед – для РИА Новости Украина

Правда – это ложь

На данный момент существует единственный международно признанный механизм урегулирования украинского конфликта: подписанные лично Петром Порошенко и утвержденные Советом Безопасности ООН минские соглашения. Практические же переговоры на уровне глав государств, являющихся гарантами исполнения минского протокола, проводятся в формате "нормандской четверки".

За два с половиной года попыток исполнить документ, срок действия которого истек в конце 2015 г., переговоры в "нормандском формате" на высшем уровне проводились пять раз, на уровне глав МИД – 13 раз. Последние, в режиме телефонной конференции, буквально на днях. Но воз и ныне там.

В преддверии очередной бесплодной "нормандской" дискуссии украинский президент в очередной раз подчеркнул, что "альтернативы минским соглашениям нет". И тут же выдвинул ряд условий, которые снова заблокировали переговорный процесс. В частности, спекулятивную идею о введении в Донбасс миротворческого контингента ООН, заранее обвиняя РФ в срыве: "Мы понимаем, насколько сложно принять такое решение, но надеемся, что Совбез ООН за него проголосует. Если же Москва воспользуется правом вето, она тем самым покажет, что участвует в конфликте и не хочет его завершения".

Другие претензии Киева в нарушение минских договоренностей – освобождение "заложников", вывод мифических российских войск и контроль над границей без выполнения остальных пунктов.

Активную помощь в манипуляции резолюцией СБ ООН киевскому режиму оказывают Франция с Германией, изобретающие некие "дорожные карты" и "планы мелких шагов". План выполнения "Минска-2" уже есть. Это сам подписанный 12 февраля "Комплекс мер", который в совершенно четкой последовательности определяет действия сторон конфликта. Для забывчивых Киева, Берлина и Парижа напоминаю эту последовательность: прекращение огня, разведение войск, разработка закона о выборах и об особом статусе ОРДЛО, амнистия, обмен пленными "всех на всех", восстановление экономических связей и социальных гарантий, внесение изменений в Конституцию Украины, проведение выборов, восстановление контроля над границей. Все законодательные изменения должны проводиться Украиной по согласованию с ОРДЛО.

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Думаю, после этого не остается вопросов, какая именно из сторон нарушает "Минск-2".

Мир – это война

Допустим, украинские власти не желают признавать легитимность минских соглашений, в чем откровенно признаются. Значит, должен существовать какой-либо альтернативный план, направленный именно на реинтеграцию территорий мятежных республик. По логике любая реинтеграция предполагает восстановление утраченных экономических и социальных связей, осуществление мер по возвращению сепаратистских регионов в правовое поле, реализацию программ по обеспечению лояльности населения и т.п.

Но Киев предлагает лишь блокаду и войну. 15 марта Порошенко дал распоряжение СНБО готовить законопроект "О восстановлении государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями Донецкой и Луганской областей". В свою очередь, секретарь СНБО Александр Турчинов, который и начал расстрел Донбасса, заявил, что АТО исчерпала себя. Новый законопроект позволяет перепоручить руководство военной операцией Минобороны, что прямо противоречит Конституции Украины, и вводить на отдельных территориях страны военное положение. Представитель президентской фракции в парламенте Иван Винник не скрывает, что "реформа" АТО предназначена для военного решения конфликта: "Мы освобождаем территории от российского оккупанта и потом выполняем необходимые действия для восстановления инфраструктуры, для реинтеграции, и восстанавливаем границу на той административной линии, где они установлены международными договорами". Каким образом это соотносится с минскими соглашениями, вопрос риторический.

Другое направление "реинтеграции" Донбасса – это блокада региона. Еще в 2014 г. лишив проживающих в Донецкой и Луганской областях граждан Украины положенных им по закону социальных выплат и установив полноценную государственную границу, в начале 2017 г. украинские неонацисты при поддержке ряда фракций ВРУ объявили Донбассу блокаду. Не остановило ретивых "реинтеграторов" даже то, что именно Украина после этой блокады была ввергнута в энергетический кризис, а металлургия и химическая промышленность из-за недостатка угля резко сократили производство.

26 июля самопровозглашенные ДНР и ЛНР были полностью отключены от украинской электросети.

В таких условиях основная территория Украины и отдельные районы Донбасса все больше отдаляются друг от друга. В республиках введен российский рубль, переведены под внешнее управление предприятия, формируется собственная законодательная база, выдаются паспорта и другие документы.

Похоже, Киев это устраивает. Как заявила партия "Самопомич" в ответ на требования Парижа и Берлина прекратить блокаду, "когда французские Эльзас и Лотарингия были оккупированы Германией в 1940 году, Франция не вносила изменений в Конституцию об "особом статусе" оккупированных территорий, местным подразделениям СС и гестапо не позволили стать "народной милицией", а "Лионскому мяснику" Клаусу Барбье не предлагали стать народным губернатором "отдельных районов" Эльзаса и Лотарингии. Франции не приходило в голову "поддерживать экономические связи с неподконтрольными правительству Франции территориями".

Незнание — сила

Ничем не отличаются от украинской "партии войны" и международные партнеры. На словах ратуя за прекращение гражданской войны в Украине, фактически их действия ведут к эскалации конфликта. Сложно поверить в то, что Германия, Франция и структуры Евросоюза не могут оказать давление на Киев и прекратить насилие над мирным населением Донбасса. В международной практике существует достаточно мер воздействия на агрессоров и военных преступников, от экономических санкций и эмбарго на поставки оружия до принуждения к миру и проведения международных трибуналов.

Тем не менее, экономические санкции действуют против России, а не украинского режима, а поставки оружия и подготовка украинской армии идут полным ходом. США не оставляют планов по поставкам Киеву наступательного вооружения. Как заявил новый спецпредставитель США по Украине Курт Волкер, "если Украина находится в стратегически слабой позиции, а Россия — в сильной, это дает Москве возможность провести легкий вариант боевых действий вдоль зоны конфликта… Американское оружие, которое позволило бы Украине защитить себя, например, вывести танки, изменило бы этот расчет".

Впрочем, неофициально оружие давно уже поставляют. Так, в контракте от госдепа США, размещенном на сайте компании GovTribe, ищут поставщика в Украину снайперского снаряжения. Ранее о том, что около 20 европейских стран поставляют Киеву боевое оружие, сообщал и посол Украины в США Валерий Чалый.

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В точности в соответствии с оруэлловскими законами двоемыслия западные поставщики оружия "не знают", в кого угодят эти снайперские пули.

Свобода – это рабство

И украинская власть, и фанатичные адепты майдана любят заявлять, что Украина после так называемой "революции достоинства" обрела свободу. Очевидно, речь идет о свободе от пенсий, зарплат, и медицины, свободе отправиться на уборку польской клубники или в окопы АТО, свободе выбора между обедом и оплатой коммунальных услуг, гибелью от нищеты или от пули взбесившегося "патриота".

Гражданская война в Украине выгодна всем. Нашумевшие расследования "Европейской правды" говорят о том, что главный олигарх Украины и по совместительству ее президент подмял по себя все военные закупки. На войне и блокаде наживаются и стервятники поменьше.

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Европа, пользуясь разрывом отношений между Украиной и РФ, втридорога продает Киеву газ, готовится захватить украинские черноземы и стратегические предприятия. США умудрились "впарить" правительству американский уголь, подняв его цену в три раза. Предприимчивый Трамп готов помочь Украине и оружием – за деньги и в кредит. Защищая свои экономические интересы, Вашингтон использует Украину в качестве тарана против энергетической безопасности Европы.

Украинцам же от этого кровавого пира остаются лишь нищета, сомнительные карьерные перспективы чернорабочих в Европе и "грузы 200", регулярно приходящие украинским матерям. Но когда проблемы индейцев волновали шерифа?

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