В авиакатастрофе в Абхазии погибла шестилетняя одесситка

По информации Спутник.Абхазия, самолет принадлежал российскому коммерческому авиаклубу "Седьмое небо".

"Погибший пилот из Самары – Александр Семенов 1970 года рождения. Погибшие пассажиры: Андрей Уколов 1987 года рождения из Московской области и Екатерина Дардыкина 2011 года рождения из Одессы", – уточнил пресс-секретарь МЧС Абхазии Мизан Ломия.

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Ранее сообщалось, что один человек погиб, пятеро находятся в критическом состоянии в результате поломки аттракциона на ярмарке в американском штате Огайо.