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    В авиакатастрофе в Абхазии погибла шестилетняя одесситка

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    Одесситка Екатерина Дардыкина, которой всего шесть лет, погибла во время крушения легкомоторного самолета в городе Пицунда, Абхазия.
    Канал Sputnik Абхазия на youtube

    По информации Спутник.Абхазия, самолет принадлежал российскому коммерческому авиаклубу "Седьмое небо".

    "Погибший пилот из Самары – Александр Семенов 1970 года рождения. Погибшие пассажиры: Андрей Уколов 1987 года рождения из Московской области и Екатерина Дардыкина 2011 года рождения из Одессы", – уточнил пресс-секретарь МЧС Абхазии Мизан Ломия.

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    Ранее сообщалось, что один человек погиб, пятеро находятся в критическом состоянии в результате поломки аттракциона на ярмарке в американском штате Огайо.

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