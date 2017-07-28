"Петр, не будь Чаушеску". Во Львове Roshen обклеили антипрезидентскими лозунгами

Плакаты и открытки с резкими антипрезидентскими лозунгами появились на одном из магазинов Roshen во Львове.

"Диктаторской стране — НЕТ", "Петр, не будь Чаушеску", "Олигархическим династиям стоп" появились в пятницу на витринах магазина Roshen, на пл. Галицкой в центре Львова.

По информации львовских СМИ, организаторами акции стала ОО "Рабов в рай не пускают".

"Мы не верим, что президент не имеет влияния на правительство страны. Мы против произвола и диктатуры власти. Готовы понести административную ответственность за повреждение собственности магазина", — сообщил организатор акции Иван Спринський.

Охранники магазина не препятствовали проводить свою акцию. Но позже патрульные пригласили организаторов акции в райотдел для объяснений.