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    "Петр, не будь Чаушеску". Во Львове Roshen обклеили антипрезидентскими лозунгами

    (обновлено: )65

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    Плакаты и открытки с резкими антипрезидентскими лозунгами появились на одном из магазинов Roshen во Львове.

    Кость Бондаренко
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Кость Бондаренко: Порошенко может превратиться в диктатора

    "Диктаторской стране — НЕТ", "Петр, не будь Чаушеску", "Олигархическим династиям стоп" появились в пятницу  на витринах магазина Roshen, на пл. Галицкой в центре Львова. 

    По информации львовских СМИ, организаторами акции стала ОО "Рабов в рай не пускают".

    "Мы не верим, что президент не имеет влияния на правительство страны. Мы против произвола и диктатуры власти. Готовы понести административную ответственность за повреждение собственности магазина", — сообщил организатор акции Иван Спринський. 

    Охранники магазина не препятствовали проводить свою акцию. Но позже патрульные пригласили организаторов акции в райотдел для объяснений.

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