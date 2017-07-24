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    Происшествия

    Под Харьковом упал самолет - СМИ

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    КИЕВ, 24 июл — РИА Новости Украина. В понедельник около 14:30 под Харьковом упал самолет, сообщают очевидцы.

    "При выезде на окружную со стороны Чугуева навстречу нам пролетел очень низко небольшой транспортник. Сейчас находимся на заправке. Куча пожарных машин. Никто не знает точного места крушения", – пишет на своей странице в Facebook Алексей Ермоленко.

    Правоохранители пока не дают точной информации. В ГУ ГСЧС в Харьковской области утверждают, что сейчас спасатели проводят работы по поиску самолета.

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