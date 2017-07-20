наверх
20.07.201718:01
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Видео

    Появились кадры экстренной посадки самолета на автомагистраль в США

    (обновлено: )49
    Одномоторный самолет Cessna 206 совершил экстренную посадку на автомагистраль в американском штате Нью-Йорк. Пострадавших нет. Инцидент произошел в среду около 13:00 по местному времени (20:00 по Киеву).
    Канал DAHBOO777 на youtube

    По данным властей, самолет направлялся из штата Нью-Йорк в Нью-Джерси. Пилот принял решение посадить самолет из-за неисправности, возникшей во время полета. Самолет успешно приземлился в районе населенного пункта Яфанк.

    Смотрите также: Пассажирский самолет сел в аэропорту Денвера с горящим двигателем

    Пилот был единственным человеком на борту воздушного судна, в результате инцидента он не пострадал. Водители автомобилей, ставшие свидетелями происшествия, ранений также не получили, сообщает телеканал ABC News.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    "Год без Павла". В Киеве прошла акция к годовщине убийства Павла Шеремета
    Годовщина убийства Павла Шеремета
    Убийство мужчины на парковке в Киеве
    Рост криминала. Расстрел мужчины в Киеве
    Врач скорой помощи. Архивное фото
    Смертельно опасная еда. Кто ответит?
    Народный депутат Борислав Розенблат во время заседания Соломенского райсуда Киева по избранию ему меры пресечения, в Киеве, 18 июля 2017 г.
    Несговорчивая Рада. Снятие неприкосновенности с нардепов