Появились кадры экстренной посадки самолета на автомагистраль в США

По данным властей, самолет направлялся из штата Нью-Йорк в Нью-Джерси. Пилот принял решение посадить самолет из-за неисправности, возникшей во время полета. Самолет успешно приземлился в районе населенного пункта Яфанк.

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Пилот был единственным человеком на борту воздушного судна, в результате инцидента он не пострадал. Водители автомобилей, ставшие свидетелями происшествия, ранений также не получили, сообщает телеканал ABC News.