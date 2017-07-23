На Прикарпатье перевернулся самолет, есть пострадавшие

КИЕВ, 23 июл — РИА Новости Украина. Самолет марки СЕSSNA (модель 182Р) перевернулся между селами Корнич и Королевка в Ивано-Франковской области, сообщают местные СМИ.

Как пишет "Фиртка", инцидент произошел накануне, когда пилот воздушного судна в связи с техническими неисправностями самолета решил осуществить его посадку на пастбище.

"На борту воздушного судна находились 4 пассажира. Осуществляя посадку на пастбище, во время пробега колес воздушного судна по травяному покрытию, передняя стойка шасси совершил заезд в ров, в результате чего произошло опрокидывание самолета", — говорится в сообщении издания.

В результате инцидента пассажир и пилот с телесными повреждениями госпитализированы, еще один пассажир после оказания медпомощи был отпущен домой.

Подробности ЧП выясняются.

Ранее сообщалось, что легкомоторный самолет совершил жесткую посадку на озеро Байкал.