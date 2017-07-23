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    Происшествия

    На Прикарпатье перевернулся самолет, есть пострадавшие

    (обновлено: )40201
    Сообщается, что пилот воздушного судна в связи с техническими неисправностями самолета решил осуществить его посадку на пастбище. На борту СЕSSNA находились четыре человека.
    Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 23 июл — РИА Новости Украина. Самолет марки СЕSSNA (модель 182Р) перевернулся между селами Корнич и Королевка в Ивано-Франковской области, сообщают местные СМИ.

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    Пассажирский самолет сел в аэропорту Денвера с горящим двигателем

    Как пишет "Фиртка", инцидент произошел накануне, когда пилот воздушного судна в связи с техническими неисправностями самолета решил осуществить его посадку на пастбище.

    "На борту воздушного судна находились 4 пассажира. Осуществляя посадку на пастбище, во время пробега колес воздушного судна по травяному покрытию, передняя стойка шасси совершил заезд в ров, в результате чего произошло опрокидывание самолета", — говорится в сообщении издания.

    В результате инцидента пассажир и пилот с телесными повреждениями госпитализированы, еще один пассажир после оказания медпомощи был отпущен домой.

    Подробности ЧП выясняются.

    Ранее сообщалось, что легкомоторный самолет совершил жесткую посадку на озеро Байкал.

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