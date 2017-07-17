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    Россия

    Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку на озеро Байкал

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    По информации Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ, в воскресенье около 16.30 самолет Cessna-172R, принадлежащий частному лицу, совершил жесткую посадку в районе острова Ольхон на поверхность Байкала.
    Озеро Байкал
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Следователи в Иркутской области проводят доследственную проверку после аварийной посадки легкомоторного самолета Cessna-172R в поселке Хужир Ольхонского района, в результате ЧП пострадали четыре человека, сообщается на сайте Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ.

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    По информации следователей, в воскресенье около 16.30 самолет Cessna-172R, принадлежащий частному лицу, совершил жесткую посадку в районе острова Ольхон на поверхность Байкала.

    "По данному факту… проводится доследственная проверка. По предварительным данным, на борту самолета находился пилот и три пассажира. Все они получили телесные повреждения", — говорится в сообщении.

    Как отмечается, двоих пострадавших доставили в местную поселковую больницу. Самолет частично затонул в Байкале неподалеку от берега.

    Ранее сообщалось, что на острове Сен-Мартен в Карибском море туристка погибла, смотря на взлетающий самолет. Как только Boeing 737-800 завел двигатели, 57-летнюю гражданку Новой Зеландии сдуло. В полиции заявили, что женщину отправили в местный медицинский центр, но спасти ее не удалось, она скончалась от полученных травм.

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