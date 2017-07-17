Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку на озеро Байкал

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Следователи в Иркутской области проводят доследственную проверку после аварийной посадки легкомоторного самолета Cessna-172R в поселке Хужир Ольхонского района, в результате ЧП пострадали четыре человека, сообщается на сайте Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ.

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По информации следователей, в воскресенье около 16.30 самолет Cessna-172R, принадлежащий частному лицу, совершил жесткую посадку в районе острова Ольхон на поверхность Байкала.

"По данному факту… проводится доследственная проверка. По предварительным данным, на борту самолета находился пилот и три пассажира. Все они получили телесные повреждения", — говорится в сообщении.

Как отмечается, двоих пострадавших доставили в местную поселковую больницу. Самолет частично затонул в Байкале неподалеку от берега.

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