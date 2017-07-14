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    Культура

    Украинскую поп-звезду не пустили на самолет в Белоруссию

    (обновлено: )66605
    Популярная певица Ирина Билык сообщила, что приехала к ВИП-входу в аэропорта за 55 минут до взлета самолета, но ей сообщили, что что посадка закрыта.
    Ирина Билык. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 14 июл — РИА Новости Украина. Известная украинская певица не смогла вылететь в белорусский Витебск, где проходит международный фестиваль "Славянский бахар".

    Об это певица сообщила на своей странице в Facebook.

    По словам певицы, она подъехала к ВИП-входу в аэропорта за 55 минут до взлета самолета, но ей сообщили, что  что посадка уже 5 минут, как закрыта.

    "А я ведь к ним с чемоданами костюмов, хорошим настроением, открытой душой… Неужели нельзя было пойти навстречу артисту? Понять, посочувствовать, сделать исключение? За тридцать лет концертов такое впервые! Нет! Не положено! И все, никаких компромиссов…Первым желанием было развернуться и уехать домой! Но как я могла такое сделать? Меня ведь ждут на "Славянском баразе" и друзья, и зрители, и организаторы! Как я могу так поступить с людьми, которые хотят услышать мой концерт?

    Пост Ирины Билык в facebook
    Пост Ирины Билык в facebook
    Певица сообщила, что едет в Витебск на машине.

    Ранее Билык заявила, что представители праворадикальных организаций Одессы были согласны не срывать проведение концерта 8 июня при условии выплаты денежной компенсации.

    Смотрите также: "Докажите, что она пророссийская". Столкновения перед концертом Билык

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