Украинскую поп-звезду не пустили на самолет в Белоруссию

КИЕВ, 14 июл — РИА Новости Украина. Известная украинская певица не смогла вылететь в белорусский Витебск, где проходит международный фестиваль "Славянский бахар".

Об это певица сообщила на своей странице в Facebook.

По словам певицы, она подъехала к ВИП-входу в аэропорта за 55 минут до взлета самолета, но ей сообщили, что что посадка уже 5 минут, как закрыта.

"А я ведь к ним с чемоданами костюмов, хорошим настроением, открытой душой… Неужели нельзя было пойти навстречу артисту? Понять, посочувствовать, сделать исключение? За тридцать лет концертов такое впервые! Нет! Не положено! И все, никаких компромиссов…Первым желанием было развернуться и уехать домой! Но как я могла такое сделать? Меня ведь ждут на "Славянском баразе" и друзья, и зрители, и организаторы! Как я могу так поступить с людьми, которые хотят услышать мой концерт?

Пост Ирины Билык в facebook Пост Ирины Билык в facebook

Певица сообщила, что едет в Витебск на машине.

Ранее Билык заявила, что представители праворадикальных организаций Одессы были согласны не срывать проведение концерта 8 июня при условии выплаты денежной компенсации.

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