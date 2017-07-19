Украинский самолет прибыл в Черногорию тушить пожары

ГСЧС

КИЕВ, 19 июл — РИА Новости Украина. Вечером во вторник пожарный самолет Ан-32П Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям прибыл в город Тиват в Черногории для оказания помощи в тушении масштабных лесных пожаров, бушующих на территории страны, сообщает сайт ГСЧС.

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Ранее правительством Черногории был направлен запрос о помощи и, в соответствии с Соглашением о сотрудничестве в области защиты от природных и других катастроф между Правительством Украины и Правительством Черногории, премьер-министром Владимиром Гройсманом было принято решение о привлечении авиации ГСЧС для оказания необходимой помощи жителям Черногории.

ГСЧС С сегодняшнего дня в Украине отменяется обязательное использование печати в бизнесе

ГСЧС С сегодняшнего дня в Украине отменяется обязательное использование печати в бизнесе

Напомним, что с прошлой недели в регионе не утихают масштабные пожары. В результате длительной жары, сильных порывов ветра и отсутствия дождей огонь быстро распространяется и угрожает домам пригородов.